Сб, 26.03.2022
Удивительный день. Умер Путин, да не тот. Умер Жириновский, да воскрес. Что к вечеру тогда будет? из реакций на "смерть" Жириновского и Twitter
из реакций на "смерть" Жириновского и Twitter

Байден назвал Путина мясником. Песков ответил в стиле "сам такой"

Джо Байден ФОТО: KEVIN DIETSCH / POOL / EPA

Президент США Джо Байден коротко ответил в Польше на просьбу журналиста поделиться оценкой того, что президент России Владимир Путин делает с народом Украины.

"Он - мясник", - цитирует Байдена Русская служба Би-би-си.

Слова президента США оперативно прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что "подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для двусторонних отношений".

"Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно", - цитирует Пескова ТАСС.

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