Байден назвал Путина мясником. Песков ответил в стиле "сам такой"

"Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно", - цитирует Пескова ТАСС.