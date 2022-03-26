СМИ: В Баварии символ Z приравняли к свастике

Каждому стороннику "русского мира", который публично использует этот символ в Баварии, придется считаться с последствиями. Z - идеологический знак, и использующие его поддерживают грабительскую войну, пояснили правозащитные учреждения Баварии.

"Прокуратура Баварии осуществляет превентивные действия по отношению к людям, которые публично поддерживают грабительскую войну, нарушающую международные права. Мы не допустим терпимости к преступлениям, направленным на международные права. Президент России Путин начал преступную грабительскую войну, причиняющую ужасные страдания украинскому народу, поэтому судебная система Баварии внимательно следит за этим", - сообщил министр юстиции федеральной земли Георг Айзенрайх.

Он отметил, что свобода взглядов - большое достижение конституции Германии, "но свобода взглядов заканчивается там, где начинается уголовная ответственность".

Каждый, кто использует в Баварии символ Z, должен знать, за что он может быть призван к ответственности.

Как отмечает "Укринформ", решение обосновано 140-м пунктом Уголовного кодекса Германии, который относится к признанию определенных уголовных преступлений, в том числе к признанию преступной агрессии. Нарушителям грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Галерея: Война в Украине