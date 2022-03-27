12 бойцов российского ОМОНа уволены за отказ выполнять приказ. Интервью с их адвокатом

- Есть попытки надавить на отказников?

- На них больше надавила публичность, они от нее очень страдают. Люди всю жизнь ходили в масках и шлемах, а сейчас обрели имена и фамилии. Для них это очень травматично. Несмотря на то, что они сделали одобряемый частью общества поступок, другая часть общества их травит.

- То есть, если вашим клиентам удастся восстановиться, это, возможно, будет прецедент, после которого контрактники станут массово отказываться от участия в "спецоперации"?

- Они уже массово отказываются. Просто раньше они опасались, что это незаконно. А теперь будут знать, что для этого есть правовые основания.

- Ваши клиенты ожидали публикации в СМИ, такую реакцию общества и начальства?

- Я говорил, что будет шумиха [на локальном уровне]. Но результат меня удивил, а их шокировал.

- Применяется ли для предотвращения отказов административный ресурс?

- В нашем случае его отпугнула публичность. А на остальных бойцов из других городов административный ресурс давит. Замполиты, особый отдел. Пугают "изменой Родине". Но это все чес. Работа чисто на испуг.

- Масштабы отказа можно оценить?

- Мне пишут по всей стране, от Сибири до Северного Кавказа.

- Почему именно вам?

- Пишут тому, кто пошел судиться. Значит, он разбирается, что можно, а что нельзя.

- То есть, вал обращений пошел после этих росгвардейцев.

- Да.

- Вы можете примерно оценить количество обращений?

- В пределах двух сотен. Связывается, как правило, один человек от коллектива. Спрашивает, могут ли их восстановить на службе. Я отвечаю: с точки зрения закона, должны. С точки зрения того, что у нас в России происходит… Посмотрим.

- Чем мотивируют росгвардейцы свой отказ участвовать в "спецоперации"?

- Это очень просто. Люди не хотят убивать и быть убитыми. Когда они устраивались на работу, договор был немножко об иных вещах. К тому же, у ОМОНа функционал другой. Они из систем "земля-воздух" стрелять не умеют, танками не управляют. Куда им против регулярной армии выходить. Да и с чем - с дубинкой и щитом? Их работа - разгонять навальнистов, они с ней прекрасно справлялись. А это - нечто другое.

Я хочу, чтобы другие бойцы знали: отказываться убивать людей - не преступление. Это не постыдно. Это нормально. Если человек говорит "нет" приказу, который заставляет его убивать, он вполне может рассчитывать на нашу защиту. Я и адвокаты "Агоры" ее окажем.

- Не боитесь, что на вас тоже начнется давление?

- Что я, давления не видел? У меня две недели назад дверь высадили. Вы бы видели, во что она превратилась. Словно ее гиппопотам жевал.