"Сплоченность народа Украины не дала Путину осуществить план быстрой победы"

Россия сегодня оказалась фактически отрезанной от мировой финансовой системы, от возможности использовать западные технологии, имеет жесточайшие ограничения в торговле, крупные корпорации прекращают свое сотрудничество с ней. Все это направлено на то, чтобы дестабилизировать экономику и помешать Кремлю финансировать эту страшную войну.

Посол отмечает, что эффект санкций мы видим уже сейчас – рубль значительно упал. И понятно, что это почувствуют на себе и люди, не виноватые в политике Кремля. "Но в то же время все понимают, что в Украине – война. И это та малая цена, которую мы платим, в сравнении с гибелью людей из-за политики Путина".

Дипломатическая изоляция – тоже элемент воздействия

Санкции – это лишь один из элементов влияния на режим Путина, поясняет Пол Браммелл. Дипломатическая изоляция – это тоже способ воздействия. Агрессию России не поддерживает большинство стран мирового сообщества, за исключением тех, кто либо сам находится в изоляции, либо сильно зависит от России.

Как пример британский посол приводит голосование за резолюцию, осуждающую нападение России на Украину, которая была принята подавляющим большинством на Генеральной ассамблее ООН в начале марта. Тогда лишь четыре страны поддержали действия России, среди них - Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

"То есть мы понимаем, что международное сообщество высказало свое отношение к тому, что творит Россия на мировой арене", - говорит Пол Браммелл.

Говоря о безопасности стран Балтии, посол Великобритании подчеркивает, что, конечно, в этой ситуации волнение жителей объяснимо, но надо понимать различие. "Страны Балтии находятся в НАТО, где действует пятая статья. В ней говорится, что нападение на одну из стран альянса означает нападение на всех и будет ответ".

Вопросы безопасности и укрепления сотрудничества в сфере обороны и экономики снова обсуждали на прошлой неделе премьер-министры Британии и Латвии Борис Джонсон и Кришьянис Кариньш.

Мир сплотился в поддержке Украины

"Было прекрасно увидеть, как весь мир сплотился в поддержке украинцев. Мы видим это в Латвии, в Великобритании, в других странах мира", - говорит посол. Он отмечает, что удивительное сопротивление украинского народа и его сплоченность не дали Путину осуществить свой план быстрой победы, на который он рассчитывал. "Прошло уже больше месяца, и российская армия, несмотря на превосходство военных сил, не смогла добиться большого прогресса в своем наступлении. Можно сказать, что этого прогресса просто нет".

Но все мы видим, что разрушают украинские города, гибнут дети, погибают простые люди. По мнению Пола Браммелла, единственный вариант выхода из этой ситуации – это отступление российских войск, "чтобы спасти как свои жизни, так и жизни невинных жителей Украины".

Дипломат также подчеркивает, что при авторитарных режимах управления есть риск того, что лидеры, окружившие себя людьми, которые лишь поддакивают, могут быть изолированы от реальности и терять понимание того, что на самом деле происходит. В то же время мы видим, что многие люди в России готовы на поступки – выходят на площади, выражают свое несогласие. "Они, конечно, рискуют, но это тоже один из вариантов, как можно сопротивляться режиму".

Справка Пол Браммелл стал послом Великобритании в Латвии в июле 2021 года. До этого он работал в Румынии, на Барбадосе, представлял свою страну в Италии и Пакистане, а также в Казахстане и Туркменистане. Господин посол хорошо говорит по-русски. Еще в самом начале нашего интервью он сказал, что приехал в Даугавпилс в первый раз и город ему очень понравился.