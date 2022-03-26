Левитс: "Рано или поздно России придется ответить за свои преступления"

В субботу Левитс с супругой Андрой приняли участие в концерте "Помоги подняться!" в поддержку украинских беженцев и выступили перед зрителями с речью.

"Украина объединила нас здесь, в Латвии. Украина объединила всех честных людей в Латвии, Европе, России и мире, так как все честные люди за Украину. Здесь нет золотой середины, и это невозможно. Все, у кого есть честь, поддерживают Украину", - сказал Левитс.

В своей речи он также отметил, что "рано или поздно России придется ответить за свои преступления. За свои преступления ответить должны все - как те, кто отдавал преступные приказы, так и исполнители этих преступных приказов".

"Примерно 2 миллиона детей стали беженцами. Они потеряли родных и друзей, дома и школы, легкость жизни и беззаботность детства, чувства безопасности и доверия. Психологически чувство потери и недоверия часто остается на всю жизнь, так как российские войска бомбят их дома", - указала Андра Левите.

Она также напомнила, что у детей есть международно гарантированные права на образование, здоровье и жизнь. "Войну нужно закончить, и ответственные за преступления будут наказаны", - указала Левите.

Напомним, концерт "Помоги подняться!" должен был пройти в субботу на Большой эстраде в Межапарке, но из-за сильного ветра он был отменен и транслировался в прямом эфире Латвийского телевидения из зала Кокару.