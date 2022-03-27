Мать солдата из РФ, погибшего в Украине: "Там просто месиво"

- Я все время ходила с телефоном. Думала, может, он найдет телефон у мирных жителей. Целыми днями смотрела телевизор, интернет: думала, вдруг его лицо увижу. В церковь ходила каждый день. Ставила свечку за здравие, заказала, чтобы молились за него каждый день. Но он, видите, погиб раньше. Я не думала, что он погиб. И в тот день, когда он погиб, у меня ничего не екнуло.

24 февраля Женя уже попал в Гостомель. И погиб он не 27 февраля, как в справке из морга указали дату смерти, а гораздо раньше. Я думаю, что это было с 24 на 25 ночью или вечером.

- Почему вы так думаете?

- В интернете я посмотрела, что наши 24 февраля взяли Гостомель, после чего туда начали отправлять всех парней. А потом их начали обстреливать из Киева. Наших парней взяли в кольцо. А к ним никто на подмогу не мог подлететь. Их начали обстреливать и бомбили сутки. Представьте - аэродром, чистое поле.

А потом, уже вроде 25 февраля, наши по-новому взяли Гостомель, а 26 февраля нашли Женю. Хорошо, что он был подписанный. Он же поехал с группой спецназа. Парни не первый раз в таких переделках. У них, видимо, такая особенность есть - они перед боем пишут на животах друг другу номер части, фамилию и инициалы. Он был подписан, его быстро опознали.

Но мне сообщили только 8 марта. Где-то в 13:30 позвонили из его части, сказали, что сын погиб в бою под Ростовом. Я чуть с ума не сошла.

- Так и сказали - под Ростовом?

- Да, позвонили и сказали: "У нас плохие новости для вас". Я закричала. Уже поняла, что случилось. "Ваш сын погиб 26 февраля в бою под Ростовом". Я не знаю, почему в такой форме сообщили. Может, потому, что он лежали в морге в Ростове и у них не было проверенной информации.

- Как вы отреагировали на это известие?

- Когда мне сказали, что он погиб, я сразу закричала: "Где Нэнси?!". Это собака, немецкая овчарка, с которой он уехал. Потом мне уже сказали, что Нэнси погибла вместе с ним. У него еще был щенок Алтай - "бельгиец", которого он обучал. Перед поездкой ему надо, было, видимо, определиться, с кем он поедет. Но "бельгиец" еще не натаскан на взрывчатые вещества.

На следующий день мне позвонили и предложили подарок - щеночка, который родился в день смерти Жени, - от тех же родителей, от кого была Нэнси. Поеду сейчас в Москву, сама заберу.

- Вы обсуждали с Женей тему Украины в последние восемь лет?

- Если честно, нет. Только когда по телевизору что-то увижу, всегда соболезновала, что такое творится [в Донбассе]. Стала вникать в конце января - начала копать, искать, куда же едет мой сын, какая заварушка там. С конца января я стала этим жить.

- Вы сами понимаете, почему началась эта война?

- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.

- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?

- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы.

- В России запрещено называть этот конфликт войной. Вы сами воспринимаете это как войну или спецоперацию?

- Нет, я не воспринимаю это как специальную операцию. Это самая настоящая война. Я понимаю, что это признавать нельзя. Но это война. Там просто месиво.

*Имя изменено