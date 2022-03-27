Выявлено 1137 новых случаев Covid-19. Скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет:​

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Из умерших один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 330 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 807 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2550,4 случая.

Всего вчера был сделан 3871 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 29,4%

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 790 620 жителей Латвии.

Госпитализации

Число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах за последние сутки сократилось с 872 до 901, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализированы 64 человека с коронавирусом, выписаны 25 пациентов.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 395 человек: у 366 из них среднетяжелое течение заболевания, 29 пациентов в тяжелом состоянии.