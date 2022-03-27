Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Выявлено 1137 новых случаев Covid-19. Скончались 3 человека
Больных в больницах 901 человек

Люди в Старой Риге в теплый весенний день. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1137 новых случаев Covid-19, получены данные о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет:​

  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Из умерших один человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 330 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 807 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2550,4 случая.

Всего вчера был сделан 3871 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 29,4%

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 790 620 жителей Латвии.

Госпитализации

Число пациентов с диагнозом Covid-19 в латвийских больницах за последние сутки сократилось с 872 до 901, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За сутки госпитализированы 64 человека с коронавирусом, выписаны 25 пациентов.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 395 человек: у 366 из них среднетяжелое течение заболевания, 29 пациентов в тяжелом состоянии.

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