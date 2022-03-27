Вс, 27.03.2022
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Мик Шумахер попал в аварию во время квалификации

Болид Формулы-1. Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Пилот Haas Мик Шумахер попал в жуткую аварию аварию во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Он  потерял контроль над машиной и врезался в на барьер трассы на одном из поворотов. Пилот в сознании и доставлен в госпиталь.

Квалификационная сессия была прервана менее чем за пять минут до ее окончания.

Команда Haas в микроблоге Twitter сообщает, что пилот находится в сознании, чувствует себя хорошо, проходит медосмотр и разговаривал со своей матерью.

Технический директор Гюнтер Штайнер заявляет, что, по его мнению, механических проблем не было, и это была ошибка пилота. В воскресенье на трассе Гран-при будет только одна машина Haas.

У пилота нет заметных повреждений.

Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье.

Пилот Ferrari Шарль Леклер в пятницу показал лучшее время круга на первых двух сессиях второго этапа чемпионата мира "Формулы-1" (F-1).

Второй заезд был отложен из-за взрыва на нефтебазе примерно в 20 километрах, ответственность за который взяли на себя йеменские повстанцы. Однако ходу этапа пока ничего не угрожает.

В первой сессии Леклер показал лучший результат и проехал проехал трассу за одну минуту и ​​30, 772 секунды. Прошлогодний чемпион Макс Ферстаппен отстал от команды Red Bull на 0,116 секунды, за ним следует Валттери Боттас (Alfa Romeo) на четвертом месте Карлос Сайнс-младший (Ferrari).

В этом сезоне в календаре F-1 - 22 этапа.

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