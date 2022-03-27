Мик Шумахер попал в аварию во время квалификации

Квалификационная сессия была прервана менее чем за пять минут до ее окончания.
Команда Haas в микроблоге Twitter сообщает, что пилот находится в сознании, чувствует себя хорошо, проходит медосмотр и разговаривал со своей матерью.
Технический директор Гюнтер Штайнер заявляет, что, по его мнению, механических проблем не было, и это была ошибка пилота. В воскресенье на трассе Гран-при будет только одна машина Haas.
У пилота нет заметных повреждений.
Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье.
Пилот Ferrari Шарль Леклер в пятницу показал лучшее время круга на первых двух сессиях второго этапа чемпионата мира "Формулы-1" (F-1).
Второй заезд был отложен из-за взрыва на нефтебазе примерно в 20 километрах, ответственность за который взяли на себя йеменские повстанцы. Однако ходу этапа пока ничего не угрожает.
В первой сессии Леклер показал лучший результат и проехал проехал трассу за одну минуту и 30, 772 секунды. Прошлогодний чемпион Макс Ферстаппен отстал от команды Red Bull на 0,116 секунды, за ним следует Валттери Боттас (Alfa Romeo) на четвертом месте Карлос Сайнс-младший (Ferrari).
В этом сезоне в календаре F-1 - 22 этапа.
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