Мик Шумахер попал в аварию во время квалификации

Квалификационная сессия была прервана менее чем за пять минут до ее окончания.

Команда Haas в микроблоге Twitter сообщает, что пилот находится в сознании, чувствует себя хорошо, проходит медосмотр и разговаривал со своей матерью.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

Технический директор Гюнтер Штайнер заявляет, что, по его мнению, механических проблем не было, и это была ошибка пилота. В воскресенье на трассе Гран-при будет только одна машина Haas.

Mick Schumacher is heading to the hospital for a scan and precautionary tests as he is physically fine and conscious -#Mick #MickSchumacher #Schumi #KeepFightingMichael pic.twitter.com/47Jm1gsH75 — TIFOSI CLUB (@tifosiclub) March 26, 2022

У пилота нет заметных повреждений.

Uma imagem para acalmar o coração dos fãs de F1 e da família Schumacher.🙏pic.twitter.com/sn9kkk7zU1 — Denilson Oliveir🅰️ (@DenilsonOliA131) March 26, 2022

Viena no smagākajām pēdējā laika avārijām nupat Džidas trasē - Miks Šūmahers ir pie samaņas, bet viņa formula sadalījās divās daļās. pic.twitter.com/7yxUR3Vs1v — Aldis Putniņš (@F1LV) March 26, 2022

Гран-при Саудовской Аравии состоится в воскресенье.

Пилот Ferrari Шарль Леклер в пятницу показал лучшее время круга на первых двух сессиях второго этапа чемпионата мира "Формулы-1" (F-1).

Второй заезд был отложен из-за взрыва на нефтебазе примерно в 20 километрах, ответственность за который взяли на себя йеменские повстанцы. Однако ходу этапа пока ничего не угрожает.

В первой сессии Леклер показал лучший результат и проехал проехал трассу за одну минуту и ​​30, 772 секунды. Прошлогодний чемпион Макс Ферстаппен отстал от команды Red Bull на 0,116 секунды, за ним следует Валттери Боттас (Alfa Romeo) на четвертом месте Карлос Сайнс-младший (Ferrari).

В этом сезоне в календаре F-1 - 22 этапа.