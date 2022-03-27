Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Зеленский: Без танков и самолетов снять блокаду Мариуполя невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прекратить блокаду Мариуполя российскими войсками без самолетов и танков невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав поставить такое оружие в Украину.

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников встретились в субботу, 26 марта, в Варшаве с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Как мне сказали, этот жизненно важный вопрос тоже обсуждался в ходе переговоров. Мы говорим о том, что нам действительно нужно, но пока продолжается этот пинг-понг - кому и как должны быть передать самолеты и другие средства защиты.

Украина не может сбивать российские ракеты автоматами и пулеметами.

О том, что снять блокаду Мариуполя невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и уж точно нельзя без самолетов, знают все украинские защитники. Это знают все защитники Мариуполя. Тысячи людей (..) гибнут там в блокаде", - сказал Зеленский в видеообращении, записанном в субботу вечером.

Он подчеркнул, что об этом знают США, все европейские политики.

"Это знают в США, знают все европейские политики, и это должны как можно быстрее узнать как можно больше людей на Земле. Чтобы все поняли кто и почему просто побоялся предотвратить трагедию и принять жизненно важное решение", - подчеркнул президент.

После встречи с официальными лицами США Кулеба заявил, что американская сторона больше не возражает против намерения передать Украине истребители советского производства находящиеся в Польше.

"Насколько мы можем судить, мяч сейчас находится на польской стороне", - сказал Кулеба

Ранее уже сообщалось, что Варшава предложила отправить свои истребители МиГ-29 на авиабазу США Рамштайн в Германии для доставки в Украину. В первой половине марта Остин сказал министру обороны Польши Мариушу Блащаку, что Вашингтон не хочет вмешиваться в этот план.

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