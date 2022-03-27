Зеленский: Без танков и самолетов снять блокаду Мариуполя невозможно

Он напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников встретились в субботу, 26 марта, в Варшаве с президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Как мне сказали, этот жизненно важный вопрос тоже обсуждался в ходе переговоров. Мы говорим о том, что нам действительно нужно, но пока продолжается этот пинг-понг - кому и как должны быть передать самолеты и другие средства защиты.

Украина не может сбивать российские ракеты автоматами и пулеметами.

О том, что снять блокаду Мариуполя невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и уж точно нельзя без самолетов, знают все украинские защитники. Это знают все защитники Мариуполя. Тысячи людей (..) гибнут там в блокаде", - сказал Зеленский в видеообращении, записанном в субботу вечером.

Он подчеркнул, что об этом знают США, все европейские политики.

"Это знают в США, знают все европейские политики, и это должны как можно быстрее узнать как можно больше людей на Земле. Чтобы все поняли кто и почему просто побоялся предотвратить трагедию и принять жизненно важное решение", - подчеркнул президент.

После встречи с официальными лицами США Кулеба заявил, что американская сторона больше не возражает против намерения передать Украине истребители советского производства находящиеся в Польше.

"Насколько мы можем судить, мяч сейчас находится на польской стороне", - сказал Кулеба

Ранее уже сообщалось, что Варшава предложила отправить свои истребители МиГ-29 на авиабазу США Рамштайн в Германии для доставки в Украину. В первой половине марта Остин сказал министру обороны Польши Мариушу Блащаку, что Вашингтон не хочет вмешиваться в этот план.