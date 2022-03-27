Фото ⟩ Состоялся концерт "Латвийский рэп против войны в Украине"

"Очень важно не быть равнодушным и помочь Украине - помочь, чем каждый из нас может. Этим концертом мы, латвийскиt рэперs, хотим собрать как можно больше пожертвований в поддержку Украины и в то же время высказать четкие "да" и "нет": мы за свободу Украины, мы против войны, развязанной Россией", - подчеркивает организатор концерта - хип-хоп исполнитель Артур Скутелис.