Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

Фото ⟩ Состоялся концерт "Латвийский рэп против войны в Украине"

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

26 марта в центре искусств Noass состоялся благотворительный концерт "Латвийский рэп против войны в Украине". Посмотри фото с концерта!

В нем приняли участие несколько десятков исполнителей. 

"Очень важно не быть равнодушным и помочь Украине - помочь, чем каждый из нас может. Этим концертом мы, латвийскиt рэперs, хотим собрать как можно больше пожертвований в поддержку Украины и в то же время высказать четкие "да" и "нет": мы за свободу Украины, мы против войны, развязанной Россией", - подчеркивает организатор концерта - хип-хоп исполнитель Артур Скутелис.

Галерея: "Латвийский рэп против войны в Украине"

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