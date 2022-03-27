Фото ⟩ Состоялся концерт "Латвийский рэп против войны в Украине"
26 марта в центре искусств Noass состоялся благотворительный концерт "Латвийский рэп против войны в Украине". Посмотри фото с концерта!
26 марта в центре искусств Noass состоялся благотворительный концерт "Латвийский рэп против войны в Украине". Посмотри фото с концерта!
В нем приняли участие несколько десятков исполнителей.
"Очень важно не быть равнодушным и помочь Украине - помочь, чем каждый из нас может. Этим концертом мы, латвийскиt рэперs, хотим собрать как можно больше пожертвований в поддержку Украины и в то же время высказать четкие "да" и "нет": мы за свободу Украины, мы против войны, развязанной Россией", - подчеркивает организатор концерта - хип-хоп исполнитель Артур Скутелис.
Галерея: "Латвийский рэп против войны в Украине"
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