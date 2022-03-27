Рига и Вильнюс: Дизельное топливо дорожает

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге бензин 95-й марки подешевел на 0,5% - до 1,844 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 6,8% и в пятницу стоило 1,874 евро за литр, превысив рекорд 11 марта - 1,854 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки снизилась на 0,6% до 1,729 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1,1% до 1,819 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 2,7% и составила 1,899 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 1,9% до 0,795 евро за литр, в Вильнюсе сохранилась в размере 0,722 евро за литр, а в Таллине автогаз подорожал на 1,2% до 0,87 евро за литр.