В воскресенье на востоке Латвии ожидается снег

Днем будет преобладать переменная облачность с солнцем, во второй половине дня местами на западе, а вечером на востоке ожидается небольшой мокрый снег.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в центральных регионах порывами до 15 м/с. Вечером направление ветра сменится на юго-западное, южное.

Температура воздуха не превысит 0...+5 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер порывами до 15 м/с, вечером - юго-западный, южный. Температура воздуха в столице составит от +2 до +4 градусов.

Как уже сообщалось, прошедшая 26 марта буря вызвала многочисленные отключения электричества и другие повреждения.

