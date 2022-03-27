Вс, 27.03.2022
Возможно, надо заявить права на Калининградскую область, которая, как мне кажется, является частью польской территории. Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.

В воскресенье на востоке Латвии ожидается снег

Майский снег в парке Кронвальда ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 27 марта, вечером на востоке Латвии ожидается снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет преобладать переменная облачность с солнцем, во второй половине дня местами на западе, а вечером на востоке ожидается небольшой мокрый снег.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, в центральных регионах порывами до 15 м/с. Вечером направление ветра сменится на юго-западное, южное.

Температура воздуха не превысит 0...+5 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер порывами до 15 м/с, вечером - юго-западный, южный. Температура воздуха в столице составит от +2 до +4 градусов.

Как уже сообщалось, прошедшая 26 марта буря вызвала многочисленные отключения электричества и другие повреждения.
 

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