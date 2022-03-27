Трансляция концерта у Дома конгрессов. Будут Prāta Vētra, Monatik, Руслана и другие

Концерт проводится в поддержку Украины.

Музыканты, гражданские активисты, лидеры мнений, популярные актеры и спортсмены из разных стран мира выразят поддержку Украине на концерте, который продлится два часа. Концерт будет транслироваться на телеканалах в 20 странах, а также на различных стриминговых платформах и в социальных сетях.

Во время трансляции будет проводиться сбор средств для разрешения гуманитарного кризиса, который возник в результате военного вторжения России в Украину.

Участие в концерте подтвердили также такие исполнители и группы, как Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Крейг Дэвид, победители "Евровидения" Сальвадор Собрал и Нетта, украинские исполнители Dakha Brakha, Руслана, The Hardkiss, Go_A, Monatik, Alyona Alyona и др.

Концерт-марафон Save Ukraine - #StopWar будет транслироваться на LTV1 с 18:30 до 20:00 и с 21:05 до 21:40.