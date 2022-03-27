Вс, 27.03.2022
Мы не понимаем, как выжить. Петр Авен, российский миллиардер
Петр Авен, российский миллиардер

Эксперт: Пока неясно, как поведет себя вирус

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Пока невозможно строить долгосрочные прогнозы о том, как в дальнейшем будет распространяться Covid-19, сказал агентству LATA заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета им. Страдиня профессор Гиртс Бригис.

По его словам, роста заболеваемости можно ждать осенью, но в настоящее время невозможно прогнозировать, насколько большим он будет и когда начнется.

Кроме того, невозможно прогнозировать, появится ли осенью новый штамм коронавируса, потому что он в любой момент может мутировать, образуя новые подвиды с новыми свойствами, как это было со штаммами дельта и омикрон, сказал профессор.

Как сообщалось, с апреля в Латвии отменяется большинство ограничений из-за Covid-19, однако Минздрав намерен пристально следить за ситуацией, чтобы при необходимости принять решение о мерах безопасности для ограничения распространения инфекции.

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