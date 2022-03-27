Министр: Турция примет у себя российских олигархов

"Если российские олигархи или другие российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, смогут. Могут ли эти олигархи вести какой-либо бизнес в Турции, конечно, если это законно и не нарушает международное право, но если это противоречит международному праву, то другое дело", - сказал Чавушоглу.