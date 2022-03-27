Министр: Турция примет у себя российских олигархов
Турция примет у себя российских олигархов, но для ведения бизнеса им придется соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел Турции Мевлит Чавушоглу.
Турция примет у себя российских олигархов, но для ведения бизнеса им придется соблюдать международное право, заявил министр иностранных дел Турции Мевлит Чавушоглу.
"Если российские олигархи или другие российские граждане захотят посетить Турцию, конечно, смогут. Могут ли эти олигархи вести какой-либо бизнес в Турции, конечно, если это законно и не нарушает международное право, но если это противоречит международному праву, то другое дело", - сказал Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что две супер-яхты, принадлежащие находящемуся под санкциями Запада миллиардеру Роману Абрамовичу, пристали к турецким курортам.
Турция продолжает поддерживать контакты как с Украиной, так и с Россией, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина на переговоры в Турцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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