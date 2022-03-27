Зеленский: Россия делает все для искоренения русского языка

По его словам до тех пор пока президент России Владимир Путин не напал на Украину в стране нет и никогда не было проблемы с русским языком.

"Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы.

А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка.

Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями", – сказал президент Украины.

Зеленский также указал, что именно российские войска разрушают города и это само по себе приведет к дерусификации.

"Это вы расставляете на оккупированной территории билборды с призывами не бояться говорить на русском языке. Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – сказал президент.

По опросам 83% граждан Украины выступают за то, чтобы украинский язык был единственным государственным общения. Также треть русскоязычных готова перейти исключительно на украинский в быту.

С 2012 по 2022 год доля людей, считающих русский язык своим родным, сократилась в Украине с 42 до 20%.