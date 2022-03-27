Зеленский: Россия делает все для искоренения русского языка
Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередной видео трансляции сказал, что Россия делает все, чтобы в Украине состоялась дерусификация.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередной видео трансляции сказал, что Россия делает все, чтобы в Украине состоялась дерусификация.
По его словам до тех пор пока президент России Владимир Путин не напал на Украину в стране нет и никогда не было проблемы с русским языком.
"Потому что в Украине нет и никогда не было языковой проблемы.
Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами. С этими взрывами и убийствами. С вашими преступлениями", – сказал президент Украины.
Зеленский также указал, что именно российские войска разрушают города и это само по себе приведет к дерусификации.
"Это вы расставляете на оккупированной территории билборды с призывами не бояться говорить на русском языке. Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства, и там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете. За одно поколение. И навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – сказал президент.
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