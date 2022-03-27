Украинская разведка: Путин может навязать Украине "корейский сценарий"

"После неудач и невозможности свержения центральной власти Украины Путин уже меняет основные направления деятельности - это юг и восток", - сказал Буданов.

"По сути, это попытка создать Южную Корею и Северную Корею в Украине. Потому что он действительно не способен проглотить всю страну", - добавил генерал.

По его словам, российская сторона попытается "собрать оккупированные территории в одно квазигосударственное образование", которое будет противопоставлено независимой Украине.

"Мы уже видим попытку создать на оккупированных территориях параллельные органы власти и заставить людей отказаться от гривны", - сказал Буданов.