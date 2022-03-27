Вс, 27.03.2022
То, что у России есть ядерный арсенал, не может быть причиной для бездействия. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Украинская разведка: Путин может навязать Украине "корейский сценарий"

Украина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Президент России Владимир Путин может попытаться навязать Украине "корейский сценарий", разделив ее между регионами, контролируемыми Киевом и российскими войсками, заявил глава Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"После неудач и невозможности свержения центральной власти Украины Путин уже меняет основные направления деятельности - это юг и восток", - сказал Буданов.

"По сути, это попытка создать Южную Корею и Северную Корею в Украине. Потому что он действительно не способен проглотить всю страну", - добавил генерал.

По его словам, российская сторона попытается "собрать оккупированные территории в одно квазигосударственное образование", которое будет противопоставлено независимой Украине.

"Мы уже видим попытку создать на оккупированных территориях параллельные органы власти и заставить людей отказаться от гривны", - сказал Буданов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back