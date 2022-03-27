Украина: Российская армия готовится к новым атакам; началась чистка кадров

"Они выводят часть подразделений, у них началась чистка кадров. Они уволили руководителя одной из танковых армий, которая была ответственна за взятие Харькова, и меняют руководителей подразделений", - заявил в эфире Украинского телевидения советник.

"Они также начали выводить боевые подразделения для ротации.

Нам не стоит поддаваться легкомысленной самоуверенности. К сожалению, у них еще есть человеческие ресурсы и достаточно много техники", - сказал Денисенко.

В качестве доказательства этой оценки он упомянул концентрацию живой силы противника в Гомельском районе Беларуси, а также на границах Харьковской и Херсонской областей и в Крыму.

"Нам нужно готовиться к тому, что будет еще одна попытка, конечно, не столь массивная и масштабная как месяц назад, ввести сюда дополнительные силы, чтобы попробовать по всем направлениям - Донецкая, Луганская область, с севера - харьковское направление, Изюм и, несомненно, это Киевская область и Киев", - сказал Денисенко.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.