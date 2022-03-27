Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России
Государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, пишет Rus.Postimees.
Государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, пишет Rus.Postimees.
Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России, передает Yle.
Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.
Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда "Аллегро", курсирующего между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.
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