Финляндия приостанавливает прием грузовых поездов из России

Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России, передает Yle.

Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.

Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда "‎Аллегро", курсирующего между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.