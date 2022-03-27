Житель США получил диплом об окончании школы в возрасте 101 года
Спустя более 80 лет ожидания житель США Меррил Питтмен Куппер наконец получил диплом об окончании средней школы, сообщает CNN.
Спустя более 80 лет ожидания житель США Меррил Питтмен Куппер наконец получил диплом об окончании средней школы, сообщает CNN.
101-летий Куппер с 1934 по 1938 год учился в Колледже Сторера в Западной Вирджинии, однако бросил учебу, когда его семья по финансовым причинам переселилась в Филадельфию.
Колледж Сторера был создан в 1865 году, чтобы обучать освобожденных после гражданской войны рабов. Школа была одним из нескольких ресурсов образования для чернокожих жителей Западной Вирджинии.
Перед его закрытием в середине 1950-х годов в школе училось более 7000 студентов. В колледжу Куппер изучал латинский язык, биологию, историю, английский язык и математику.
В 2018 году, после долгой и удачной карьеры в транспортной сфере, Куппер посетил школу, которая сейчас является частью Национального исторического парка Harpers Ferry.
После этого он выразил членам семьи сожаление по поводу того, что так и не получил диплом. Чтобы помочь ему исполнить мечту, его семья связалась с работниками парка, которые в сотрудничестве с местными, региональными и государственными партнерами добились того, чтобы порадовать мужчину церемонией и дипломом 19 марта этого года.
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