Житель США получил диплом об окончании школы в возрасте 101 года

101-летий Куппер с 1934 по 1938 год учился в Колледже Сторера в Западной Вирджинии, однако бросил учебу, когда его семья по финансовым причинам переселилась в Филадельфию.

Колледж Сторера был создан в 1865 году, чтобы обучать освобожденных после гражданской войны рабов. Школа была одним из нескольких ресурсов образования для чернокожих жителей Западной Вирджинии.

Перед его закрытием в середине 1950-х годов в школе училось более 7000 студентов. В колледжу Куппер изучал латинский язык, биологию, историю, английский язык и математику.

В 2018 году, после долгой и удачной карьеры в транспортной сфере, Куппер посетил школу, которая сейчас является частью Национального исторического парка Harpers Ferry.

После этого он выразил членам семьи сожаление по поводу того, что так и не получил диплом. Чтобы помочь ему исполнить мечту, его семья связалась с работниками парка, которые в сотрудничестве с местными, региональными и государственными партнерами добились того, чтобы порадовать мужчину церемонией и дипломом 19 марта этого года.