Поезд Рига - Лиепая опаздывает на час из-за стоящего впереди грузового состава

Поезд №721 Рига - Лиепая, который должен был прийти в 17:10, стоит между остановками "Скрунда" и "Лиепая" из-за стоящего впереди грузового состава. По предварительным данным, задержка составит примерно 60 минут.

Один из пассажиров поезда сообщил в Twitter, что пассажирам не сообщили о причине остановке поезда и дальнейших действиях.