Поезд Рига - Лиепая опаздывает на час из-за стоящего впереди грузового состава
Во второй половине дня в воскресенье примерно на час опаздывает поезд Рига-Лиепая. Как сообщает Pasažieru vilciens, это связано со стоящим впереди грузовым составом.
Во второй половине дня в воскресенье примерно на час опаздывает поезд Рига-Лиепая. Как сообщает Pasažieru vilciens, это связано со стоящим впереди грузовым составом.
Поезд №721 Рига - Лиепая, который должен был прийти в 17:10, стоит между остановками "Скрунда" и "Лиепая" из-за стоящего впереди грузового состава. По предварительным данным, задержка составит примерно 60 минут.
Один из пассажиров поезда сообщил в Twitter, что пассажирам не сообщили о причине остановке поезда и дальнейших действиях.
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