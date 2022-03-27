Немецкий телеканал в Нарве: местные русские не хотят говорить о событиях в Украине

Отрывок из шоу frontal озаглавлен "Русские бегут от Путина" и открывается беседой с бежавшим из России в Эстонию художником-оформителем Денисом Епифанцевым.

"Вас могут допросить на границе. Могут обыскать ваш телефон и прочитать ваши сообщения, - сказал Епифанцев после бегства из России в Нарву. - Я очень нервничал. Заранее удалил все мейлы, Telegram и Facebook. Я все еще нервничаю. Я думаю, вдруг они появятся и вернут меня".

Епифанцев решил покинуть Россию после того, как услышал по радио, что почти 70 процентов населения заявили, что поддерживают так называемую военную операцию Путина в Украине.

"Это порождает глубокую фрустрацию. Ты едешь в метро с теми же самыми людьми, работаешь с ними, и они живут с тобой в одном доме", - сказал Епифанцев ZDF.

В отрывок включена рекомендация блогера Ильи Варламова россиянам отправляться из-за путинского режима в изгнание в Эстонию. В клипе под названием "Эмиграция: куда уехать из России" Варламов советует Эстонию именно тем, кто не говорит на иностранных языках. Варламов описывает Эстонию как наиболее экономически развитую бывшую союзную республику, куда можно попасть по туристической, студенческой или по стартап-визе. Только за первые несколько часов полуторачасовой видеосюжет Варламова успели посмотреть два миллиона человек.

"Для многих Нарва - это дверь в Европейский союз. Третий по величине город Эстонии когда-то был частью Советского Союза и до сих пор действует как российский форпост, - гласит текст за кадром. - Многие в Нарве смотрят российские телеканалы и извлекают из них государственно сформулированный взгляд на войну".

Опрос Vox pop русскоязычных нарвитян каналом ZDF на тему "вторжение России в Украину" не дал толковых ответов - кто-то сразу же убегает от микрофона, а кто-то просто смеется.

По словам журналиста ERR Алексея Иванова, с которым канал ZDF это обсудил, удивляться нечему, потому что с момента аннексии Крыма проблема людей не в недостатке информации, а в ее противоречивом изобилии.

К тому времени, как ZDF и Епифанцев едут поездом в Таллинн, Епифанцев уже успел назвать в Facebook российское правительство военным преступником, несмотря на то, что за такое заявление в России грозит 15-летнй тюремный срок.

Епифанцев боится за тех, кто остается в России, и не верит, что в ближайшее время там что-то начнет улучшаться.

"Двадцать лет я думал, что, может быть, смогу что-то изменить. На самом деле что-то все же изменится, но это уже без меня", - говорит Епифанцев ZDF.

"Денис долго верил в Россию и ратовал за государство, но сейчас, в свои сорок лет, он снова начинает с нуля", - резюмирует текст за кадром.

Посмотреть сюжет немецкого телеканала можно здесь.