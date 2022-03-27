Украина призывает бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан"

"Очевидно, потеря рабочих мест в России гораздо важнее потери жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых за этот месяц вторжения России, давайте игнорировать "Ашан" и все их продукты, - сообщил в Twitter Кулеба. - Бойкот "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon.

"Самое важное для нас - сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах (России и Украине). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", - цитирует его слова "Медуза".