Вс, 27.03.2022
Рано или поздно России придется ответить за свои преступления. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Украина призывает бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан"

ФОТО: Shutterstock

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан", которая продолжает работу на российском рынке.

"Очевидно, потеря рабочих мест в России гораздо важнее потери жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых за этот месяц вторжения России, давайте игнорировать "Ашан" и все их продукты, - сообщил в Twitter Кулеба. - Бойкот "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon.

Руководитель Auchan Retail International Ив Клод в воскресенье сообщил, что сеть продолжит деятельность в России.

"Самое важное для нас - сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах (России и Украине). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", - цитирует его слова "Медуза".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил "Ашан" в том, что предприятие спонсирует российскую агрессию.

На просьбу прокомментировать слова Зеленского, Ив Клод отметил, что "Зеленский - смелый человек, но его слова несправедливы"

В России у сети "Ашан" 311 магазинов, а в Украине - 22.

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