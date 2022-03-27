Украина призывает бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан", которая продолжает работу на российском рынке.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал бойкотировать французскую сеть супермаркетов "Ашан", которая продолжает работу на российском рынке.
"Очевидно, потеря рабочих мест в России гораздо важнее потери жизней в Украине. Если "Ашан" игнорирует 139 украинских детей, убитых за этот месяц вторжения России, давайте игнорировать "Ашан" и все их продукты, - сообщил в Twitter Кулеба. - Бойкот "Ашан", Alcampo, Leroy Merlin, Decathlon.
Руководитель Auchan Retail International Ив Клод в воскресенье сообщил, что сеть продолжит деятельность в России.
"Самое важное для нас - сохранить наших сотрудников и гарантировать выполнение нашей первоочередной миссии: продолжить кормить людей в двух этих странах (России и Украине). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения", - цитирует его слова "Медуза".
На просьбу прокомментировать слова Зеленского, Ив Клод отметил, что "Зеленский - смелый человек, но его слова несправедливы"
В России у сети "Ашан" 311 магазинов, а в Украине - 22.
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