Видео ⟩ Андрей Данилко: "Если взорвемся в кадре, будет у вас эксклюзив"

Андрей Данилко объяснил, что Путин невероятно сблизил людей.

О том, что началась война, артист узнал 24 февраля днем. Сначала он в это даже не поверил. Слухи ходили давно, но в реальность войны было невозможно поверить. В первый момент страха не было.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на Донбассе, в результате российские войска зашли на территорию Украины. В стране было объявлено военное положение. Началась бомбежка военных объектов и инфраструктуры в разных городах Украины. Пострадали и мирные объекты. На данный момент есть жертвы не только среди военных, но и среди городского населения.

Андрей Данилко отметил, что в первые минуты он был довольно собран, попросил узнать про бомбоубежище: "Это не страх, это какое-то ощущение опасности".

Данилко живет в сталинском доме, внизу есть бомбоубежище. Они туда спустились. "Как в кино", - говорит о своих ощущениях в первый день войны артист. У людей не было паники и истерики. Все были очень собраны и спокойны.

Владимира Зеленского Данилко оценивает очень положительно. Он отмечает, что в данном положении президент Украины вырос: "Мы никогда не дружили, но всегда было очень уважительное отношение друг к другу (...). Я думал, зря, что он согласился на этот пост (...). Но как показало время - все меняется. Конечно, это киношная история (...). То, что я вижу сейчас - как он выглядит, как он держится, то, что он в Киеве, а не как царь в бункере на Урале. Сталин не уехал, что спасло Москву, а он в бункере".

Россия сейчас бомбит украинские города. Да, когда все это закончится - можно будет восстановить, но, по мнению Андрея Данилко, Владимир Путин "уничтожил Россию". Артист отмечает, что, глядя на президента РФ, он видит некую "игру в супергероя". Он полагает, что мы видим "трагедию закомплексованного человека, который мстит". Данилко не понимает, зачем это все Путину надо, ведь денег столько, что "его не видно за этими деньгами".

Что касается высказываний российских звезд в поддержку политики Владимира Путина, то тут Андрей, по его словам, не был удивлен:

"Всегда были люди, которые фальшивые, как их любовные романы. Которые все время меняли своих девушек влюбленных. Понятно. Ты другого не ожидаешь (...). Это не было удивлением, а подтверждением, что такие мысли возникали".

Военные действия России на территории Украины поддержали многие российские знаменитости. Среди них Никита Михалков, Николай Басков, Олег Газманов, Алла Довлатова, Владимир Машков, Тина Канделаки и другие.

Напомним, что в список нежелательных лиц МИД Латвии включил 31 российскую знаменитость: это Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Юлия Чичерина и Станислав Михайлов. Ранее в черный список "невъездных" в Латвию были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Владимир Жириновский.

Некоторые слезные видео своих звездных коллег по шоу-бизнесу Данилко считает несколько фальшивыми. Они не вызвали у него сострадания. Среди них Андрей назвал и посты Светланы Лободы: "Когда ты видишь пятый дубль, меня это раздражает (...). Дай Бог, чтобы я был неправ, но у меня такое ощущение (...). Я должен сопереживать человеку".

Напомним, Светлана Лобода в соцсетях рассказала подписчикам, что путешествует по европейским городам, в которых оказывает помощь беженцам из Украины. Она поделилась роликом, в котором показала, как закупает гуманитарную помощь в одном из рижских магазинов.

26 марта Светлана Лобода приглашала на благотворительный концерт в Межапарке, но из-за погодных условий он был отменен и перенесен в формат телетрансляции.

Видео: Интервью с Андреем Данилко