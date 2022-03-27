Nekā personīga: Украине помогают белорусские партизаны, атакующие железную дорогу

Упомянутые Арестовичем события на севере Украины, но и на территории Беларуси начались с началом войны 24 февраля.

"По сути, в военных действиях в Украине мы видим два разных места, где партизаны могут работать и где они работают, и есть места, где они не могут работать. Если мы посмотрим на всю северную, северо-восточную часть Украины, где Вооруженные силы РФ контролировать могут только дороги, но не населенные пункты, там украинские силы действуют очень эффективно. На южной стороне на север от Крыма, который российские войска оккупировали, действует тыл Росгвардии, там партизанские действия сильно ограничены, по сути, они не могут там развернуться", - рассказал начальник штаба Земессардзе, капитан Янис Слайдиньш.

В момент, когда Владимир Путин по телевидению сообщил о начале войны, союз белорусской оппозиции BYPOL, созданный милиционерами и работниками спецслужб, сопротивлявшихся режиму Лукашенко, начал партизанские нападения на белорусскую железнодорожную инфраструктуру.

Ячейки сторонников BYPOL в Брестской, Гомельской и Могилевской областях уничтожали устройства сигнализации, блокировали железнодорожные линии. Была нарушена работа нескольких железнодорожных отраслей Беларуси. С того момента РЖД запретила движение своего движущего состава, в том числе военных поездов, по территории Беларуси в ночное время. Белорусские машинисты массово отказываются управлять локомотивами в направлении Украины, опасаясь происходящих ежедневно нападений диверсантов.

Партизаны в Беларуси используют примитивные, но действенные методы. Создают короткое замыкание электролиний поездов, загружают рельсы бревнами и поджигают их. Было и несколько случаев, когда в движущиеся поезда врезались тракторы с прицепами, на долгое время блокируя сообщение.

В концепции Национальной безопасности Латвии сказано, что нашей армии нужно своевременно планировать и готовить мероприятия по сопротивлению, к которым "на добровольной основе и основе обоюдного доверия привлекаются гражданские жители". Чтобы это сделать, еще в мирное время нужно обучить жителей и спланировать, как это сотрудничество будет происходить. Готовиться нужно и практически - создавая тайники и запасы на случай военной ситуации.

В Министерстве обороны подтверждают - как и в Украине, мы в Латвии тоже готовимся к ситуациям партизанской войны.

По словам госсекретаря Министерства обороны Яниса Гарисонса, это связано с созданием сети сторонников и с созданием тайников с оружием и т. д. Во-первых, эту технику необходимо освоить и соответственно своевременно запланировать.

"Получается, что сейчас эта техника должна стоять там и оружие должно находиться в тайниках. Или же это пункт плана, когда что-то начинает грозить. В тот момент, когда что-то начинает грозить, оружие, денежные средства и все остальное размешают там.

Но то, что важно, что уже сейчас известны и места, и сторонники, тайники, конспиративные квартиры и тому подобное, где, соответственно, может разместиться движение сопротивления.

Фактически со всеми крупными коммерсантами были несчитанные учения, практические занятия проходили каждый год. Где мы соответственно обучали коммерсантов, так и проводили практические занятия, как и каким образом создавать препятствия, скажем, грузом дров заблокировать движение или заблокировать железную дорогу", - отметил Гарисонс.