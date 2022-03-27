Известна дата нового раунда переговоров между Украиной и Россией

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский указал, что проведение нового очного раунда состоится 29-30 марта.

В свою очередь представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры пройдут 28-30 марта.

По словам Арахамии, переговоры пройдут в Турции. Ранее стороны встречались в Беларуси.

Канцелярия президента Турции сообщила, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле.

Напомним, первые раунды переговоров между Россией и Украиной проходили очно, но затем перешли в формат видеосвязи. Новый раунд станет первой личной встречей делегаций с середины марта.