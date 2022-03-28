Липину интересно ⟩ Почему победила CODA, кого не заметила киноакадемия и как сделать "Оскар" популярным

Понятно, что многие персональные фанаты Смита ждали его победы, но

я не понимаю, как можно увидеть Эндрю Гарфилда в "Тик-так, бум!" и проголосовать за очередной байопик, сделанный по всем лекалам этого жанра.

При всем уважении к сестрам Уильямс и их отцу, но у Гарфилда отняли статуэтку.

За режиссуру, ожидаемо, была награждена Джейн Кэмпион. Честно говоря, я был бы больше рад победе любого другого номинанта, но, с другой стороны, это всего лишь третья победа женщины в номинации за режиссуру, так что грех жаловаться.

И лучший фильм - "CODA: Ребенок глухих родителей". Тут, признаться, я несколько теряюсь. Многое во мне говорит против победы этой картины. Это очень классическая, если не сказать клишированная, драма про конфликт поколений, битву за свою мечту и веру в себя. Ее приятно смотреть, но среди конкурентов было достаточно картин, которые меня впечатлили куда больше. Я уж молчу про то, что это ремейк уже существующего фильма, что для меня лично несколько уменьшает креативную ценность этой картины.

Но, с другой стороны, в этом году среди номинантов на главную категорию не было ни одного фильма, который я безоговорочно мог бы назвать идеальным победителем. У всех есть свои проблемы. А "CODA: Ребенок глухих родителей", действительно, поднимает несколько важных социальных вопросов, делает этот с юмором и приятными персонажами. Так что поздравляю.

А вот к киноакадемии есть много других вопросов.

Традиции > Новаторство или Кто выбирает фильмы?

С момента объявления номинантов меня распирало от гнева. И теперь у меня есть возможность его вылить на большую аудиторию. Итак.

"Аннетт", "Легенда о зеленом рыцаре", "Последняя дуэль", "Месса", "Французский вестник", "Титан", "Прошлой ночью в Сохо".

"Аннетт" - фильм года для меня лично. ФОТО: Кадр из фильма "Аннетт"

Эти фильмы, которые я (и множество других кинокритиков мира) считаю одними из лучших картин 2021 года, но которые не получили ни одной номинации на "Оскар".

Кроме того. Абсолютно гениальный "Тик-так, бум!" получил лишь две номинации, и ни одной награды. И неноминированный на лучшего режиссера Дени Вильнев, хотя его "Дюна" получила 10 номинаций (и шесть статуэток). Видимо, по мнению академиков, это произошло само собой, без участия режиссера.

Всегда были фильмы, которые академия, будто бы, не замечала. Или просто сильно не додавала номинаций. Но сейчас это побило все рекорды.

Интересные, самобытные, уникальные, проникновенные фильмы были незамечены, зато сравнительно простые и безопасные картины получили по 5-6 номинаций.

Я могу очень долго рассказывать, почему Адам Драйвер должен был получить сразу две номинации за актерские работы; почему Саймон Хелберг за одну только двухминутную сцену сделал больше, чем некоторые номинанты за весь фильм.