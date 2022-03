Липину интересно ⟩ Почему победила CODA, кого не заметила киноакадемия и как сделать "Оскар" популярным

"Энканто" абсолютно ожидаемо получил награду как лучший мультфильм года, осязаемых конкурентов там не было. А вот ускользнувшая награда за песню - сюрприз. Впрочем, сами виноваты, номинировав красивую, но не очень запоминающуюся Dos Oruguitas вместо TikTok-сенсации We Don't Talk About Bruno. И вот Билли Айлиш с братом получают статуэтку за No Time To Die - бесспорно классную песню, которая у меня давно уже в плейлисте.