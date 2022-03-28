Липину интересно ⟩ Почему победила CODA, кого не заметила киноакадемия и как сделать "Оскар" популярным

Киносезон 2021 года официально завершен, все "Оскары" розданы, а нам - любителям фильмов - остается только обсудить: какие картины были забыты, какие слишком высоко оценены и зачем Уилл Смит бьет по лицу за шутки про жену. "Липину интересно" - не только о серьезных темах.
Моя любовь к кино не секрет ни для моих друзей и близких, ни для зрителей видеоподкаста "Кина - будет!" (мы обязательно вернемся). И "Оскар" для меня важное событие, хотя я прекрасно понимаю всю нелепость концепта "Лучший в искусстве". Но как и в случае "Евровидения", ажиотаж и общая атмосфера меня подпитывают приятными эмоциями. Особенно, если смотреть в компании хороших друзей.
Но - хватит с прелюдиями - что там по наградам?
CODA и "Дюна" - главные триумфаторы
В этом году, видимо, в попытках передать больше времени ведущим и их невероятным шуткам (об этом чуть позже), 8 номинаций были объявлены заранее. Таким образом еще до начала церемонии "Дюна" отхватила четыре награды - все технического свойства, добавив потом еще две статуэтки: за музыку и спецэффекты.
Отмечу, что практически все достижения "Дюны" именно технические: монтаж, звук, художник-постановщик, и т.д. И это абсолютно справедливо - работу Дени Вильнева нужно было смотреть именно на большом экране, чтобы насладиться тем, как вас затягивает в другой - новый - мир.
"Энканто" абсолютно ожидаемо получил награду как лучший мультфильм года, осязаемых конкурентов там не было. А вот ускользнувшая награда за песню - сюрприз. Впрочем, сами виноваты, номинировав красивую, но не очень запоминающуюся Dos Oruguitas вместо TikTok-сенсации We Don't Talk About Bruno. И вот Билли Айлиш с братом получают статуэтку за No Time To Die - бесспорно классную песню, которая у меня давно уже в плейлисте.
"Глаза Тэмми Фэй", как и предполагалось, были награждены за грим и прически, а вот статуэтку за костюмы забрала "Круэлла", признаюсь, я такого не ждал, но рад за этот очень стильный фильм (коллега Раиса Смирнова здесь подробно рассказывает о стилистическом тексте и подтексте картины - очень рекомендую).
Где начались первые для меня неожиданности, так это в статуэтках за сценарии. Я привык к тому, что обычно здесь награждаются фильмы либо с очень напряженной, триллерной, историей ("Джанго освобожденный", "Бердмэн", "Девушка, подающая надежды"); либо с важным социальным подтекстом ("Зеленая книга", "Черный клановец", "Лунный свет"). Либо и то, и то одновременно - как в случае с "Прочь".
И, конечно, "CODA: Ребенок глухих родителей" (победитель в категории "Адаптированный сценарий") - это социальная история. Но стоит признать, что интересным этот фильм делает именно глухота семьи главной героини.
Сравните это, например, со "Звуком металла", который в прошлом году свою сценарную награду упустил; где ценность истории не столько в сообществе глухих, сколько в развитии главного героя.
Но ладно, если особых конкурентов у "CODA: Ребенок глухих родителей" не было, то победа "Белфаста" в категории "Оригинальный сценарий" меня очень удивила. Политический фон фильма (борьба за независимость Северной Ирландии) уже не так актуален, а противопоставление невинности ребенка и ужаса войны возвел в идеал "Кролик Джоджо" в прошлом году. "Не смотрите наверх" и "Король Ричард" казались более очевидным выбором - именно за свой социальный посыл. Но академия решила по-другому.
С актерскими номинациями тоже не все просто. Нет, к девушкам вопросов нет. Ариана ДеБос и Джессика Честейн были и моими личными фаворитами, и нравились букмекерам. А вот с мужской частью наград произошло что-то странное.
Вынужден сказать, что Трой Коцур получил свою статуэтку во многом благодаря своей глухоте. Коди Смит-Макфи, на мой взгляд, сыграл куда более детализированного и интересного персонажа. И это, учитывая тот факт, что мне, как и моему коллеге Андрею Тимофееву, "Власть пса" не очень понравилась (хоть и по другим причинам).
Уилл Смит (который еще до получения награды успел отличиться правым хуком в защиту своей жены) победил только благодаря фону своей картины - об отце теннисисток сестер Уильямс, который смог добиться успеха своих дочерей несмотря на низкий социальный статус и расовые стереотипы.
Понятно, что многие персональные фанаты Смита ждали его победы, но
я не понимаю, как можно увидеть Эндрю Гарфилда в "Тик-так, бум!" и проголосовать за очередной байопик, сделанный по всем лекалам этого жанра.
При всем уважении к сестрам Уильямс и их отцу, но у Гарфилда отняли статуэтку.
За режиссуру, ожидаемо, была награждена Джейн Кэмпион. Честно говоря, я был бы больше рад победе любого другого номинанта, но, с другой стороны, это всего лишь третья победа женщины в номинации за режиссуру, так что грех жаловаться.
И лучший фильм - "CODA: Ребенок глухих родителей". Тут, признаться, я несколько теряюсь. Многое во мне говорит против победы этой картины. Это очень классическая, если не сказать клишированная, драма про конфликт поколений, битву за свою мечту и веру в себя. Ее приятно смотреть, но среди конкурентов было достаточно картин, которые меня впечатлили куда больше. Я уж молчу про то, что это ремейк уже существующего фильма, что для меня лично несколько уменьшает креативную ценность этой картины.
Но, с другой стороны, в этом году среди номинантов на главную категорию не было ни одного фильма, который я безоговорочно мог бы назвать идеальным победителем. У всех есть свои проблемы. А "CODA: Ребенок глухих родителей", действительно, поднимает несколько важных социальных вопросов, делает этот с юмором и приятными персонажами. Так что поздравляю.
А вот к киноакадемии есть много других вопросов.
Традиции > Новаторство или Кто выбирает фильмы?
С момента объявления номинантов меня распирало от гнева. И теперь у меня есть возможность его вылить на большую аудиторию. Итак.
"Аннетт", "Легенда о зеленом рыцаре", "Последняя дуэль", "Месса", "Французский вестник", "Титан", "Прошлой ночью в Сохо".
Эти фильмы, которые я (и множество других кинокритиков мира) считаю одними из лучших картин 2021 года, но которые не получили ни одной номинации на "Оскар".
Кроме того. Абсолютно гениальный "Тик-так, бум!" получил лишь две номинации, и ни одной награды. И неноминированный на лучшего режиссера Дени Вильнев, хотя его "Дюна" получила 10 номинаций (и шесть статуэток). Видимо, по мнению академиков, это произошло само собой, без участия режиссера.
Всегда были фильмы, которые академия, будто бы, не замечала. Или просто сильно не додавала номинаций. Но сейчас это побило все рекорды.
Интересные, самобытные, уникальные, проникновенные фильмы были незамечены, зато сравнительно простые и безопасные картины получили по 5-6 номинаций.
Я могу очень долго рассказывать, почему Адам Драйвер должен был получить сразу две номинации за актерские работы; почему Саймон Хелберг за одну только двухминутную сцену сделал больше, чем некоторые номинанты за весь фильм.
Речь идет об этой сцене - восхищаться можно даже без понимания контекста, но лучше посмотрите весь фильм.
Я могу восторгаться тем, как весь актерский состав "Мессы" оставил свои сердца на кинопленке; или декорациями и операторской работе "Легенды о зеленом рыцаре" и "Последней дуэли".
Но придется просто ограничится сожалением о том, что киноакадемики предпочитают безопасный выбор интересному.
Что не так с церемонией
И последний пункт. Уже традицией стало каждый год говорить о том, что "Оскары" смотрят все меньше и меньше людей. В этом году с этим решили бороться сразу несколькими способами. И, невероятно, но ни один из них не сработал.
Вернули ведущих. Напомню, что с 2018 года церемония осталась без ведущих и, что характерно, "отряд не заметил потери бойца". Но в этот раз их было сразу трое: Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджи́на Холл.
Я не знаю, кто именно писал им (и людям, объявляющим лауреатов) шутки (а две дамы из трех - профессиональные юмористки), но это было ужасно. Шумер в костюме Человека-паука отдавала КВНом в худшем его проявлении, а ее диалог с Джесси Племонсом был крайне неловок. Видеоэкскурсия Ванды Сайкс по музею Академии киноискусств был переполнен бородатыми гэгами. Подкол Реджины Холл про "Последнюю дуэль" был невероятно безвкусным, а про очень неудачную шутку Криса Рока, которая и привела к злополучному удару Уилла Смита, и говорить не хочется.
Идея с различными интернет-голосованиями тоже не была успешной. Двухминутный топ-5 вряд ли привлек массового зрителя, зато отобрал у любителей кино сразу 8 номинаций (что уже успели покритиковать все, кто хотели).
Ну и отдельные малые радости вроде ролика с BTS, в которым южнокорейские звезды называли свои любимые мюзиклы, тоже непонятно на кого были ориентированы. Фанаты BTS вряд ли даже знали об этом и, разве только позже найдут этот отрывок в YouTube, а знатокам кино вряд ли сильно интересно мнение 20-летних поп-звезд.
И, что самое грустное, есть понятные решения - как сделать "Оскар" более интересным массовому зрителю.
1. Разделить "популярные" и "непопулярные" категории
Я не говорю про то, как это было сделано в этом году - убрать монтаж и короткометражные документалки в подполье. Просто разделить церемонию на две части. Первую показывать пораньше или, может быть, на другом канале. Пусть ее смотрят те, кому важно и интересно, кто станет лучшим костюмером и художником-постановщиком. Зато на награждение актеров и режиссеров подключатся и массовые зрители - им хотя бы знакомы имена, и они будут понимать, что начиная с этого времени они будут знать фамилии победителей.
2. Добавить массовые фильмы
Не в виде никому ненужного интернет-голосования. Добавить категорию "Лучший блокбастер". И пусть киноакадемики решают, что лучше: "Человек-паук", "Веном" или "Форсаж". Это же очень интересно - схлестнуть мир высоколобых снобов и общедоступного кино.
3. Звать более "хайповых" ведущих (и писать им смешные шутки)
При всем уважении к дамам, но их имена не настолько интересны широкой публике, как мог бы быть интересен, например, Райан Рейнольдс или Дуэйн Джонсон, которые привлекли бы куда более широкую аудиторию. И шутили бы смешнее, это точно. Но, блин, если авторы кучи вечерних шоу пишут ежедневные монологи своим ведущим, а Saturday Night Live каждую неделю выдает скетчи на 45 минут, то неужто киноакадемия не может нанять авторов с более интересными идеями, чем называть Харви Вайнштейном статую орка из "Властелина колец" (это еще одна из лучших реприз). В качестве примера - монологи Рики Джервэйса на "Золотом глобусе".
***
Надо признать, что, если в предыдущие годы, я переживал за многие номинированные фильмы, то эта церемония показалась мне куда более пресной и, что уж там, скучной. Но колоться кактусами я не брошу, и в следующем году снова не буду спать ночью, выясняя какой очередной байопик получит награду за актерскую игру.
А в этом году - поздравляю "CODA: Ребенок глухих родителей" и "Дюну" (параллельно сочувствуя Дени Вильневу), сочувствую "Аннетт", "Последней дуэли" и "Тик-так, бум!". И верю, что в следующим году шутки ведущих будут смешнее.
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