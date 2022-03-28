Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу

Канадцы в матче 13-го тура отборочного турнира у себя дома разгромили Ямайку со счётом 4:0. Голами отметились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44`) и Джуниор Хойлетт (82`). У ямайцев мяч в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88`).

За тур до финиша отборочного турнира Канада с 28 очками занимает первое место в группе Северной и Центральной Америки, гарантировав себе участие в чемпионате мира-2022. США и Мексика идут на 2-м и 3-м местах (22 очка), на 4-м месте - Коста-Рика (19). Прямую путёвку в Катар получат три сборные, а команда, занявшая 4-е место, сыграет в стыковых матчах с победителем отбора в зоне Конфедерации футбола Океании.

Отметим, что канадцы во второй раз в своей истории сумели пробиться в финальную часть мирового первенства. В последний раз они играли на чемпионате мира в 1986 году в Мексике.

Ранее в финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгия, Бразилия, Германия, Испания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Дания, Англия, Нидерланды, Аргентина, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Уругвай и Эквадор. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.