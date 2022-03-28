Пн, 28.03.2022
Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Гороскоп на апрель от Василисы Володиной: 3 недели очень-очень важных событий

"Перед нами лежат 3 недели важных, очень важных, очень-очень важных событий", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.

Астролог называет два возможных вариантов развития событий:

  1. 28-30 марта стороны достигают новых договоренностей, которые примерно к 4-6 апреля закрепляются конкретными действиями.
  2. 28-30 марта стороны выдвигаются новые требования друг к другу, появляются новые "больные темы", что приводит к росту напряженности в районе 4-6 апреля.

Апрель, по словам Володиной, будет насыщен значимыми событиями, однако он не станет "финалом напряженности".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ВАСИЛИСА ВОЛОДИНА. АСТРОЛОГ (@vasilisa.volodina)

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