Гороскоп на апрель от Василисы Володиной: 3 недели очень-очень важных событий
"Перед нами лежат 3 недели важных, очень важных, очень-очень важных событий", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.
"Перед нами лежат 3 недели важных, очень важных, очень-очень важных событий", - написала известный российский астролог Василиса Володина в своем Instagram.
Астролог называет два возможных вариантов развития событий:
Апрель, по словам Володиной, будет насыщен значимыми событиями, однако он не станет "финалом напряженности".
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