Руководитель Pasažieru vilciens о росте цен на топливо и стоимости билетов

В то же время он отметил, что рост цен на топливо дает надежду на увеличение числа пассажиров.

"Во второй половине марта видно, что количество пассажиров удвоилось по сравнению с тем же периодом год назад.

Мы приближаемся к тому же количеству пассажиров, что до пандемии, и я надеюсь, что эта тенденция сохранится", - сказал Григулис.

На вопрос, не повысится ли в связи с ростом цен на топливо стоимость билетов, руководитель Pasažieru vilciens ответил, что этот вопрос решает не предприятие, а совет по общественному транспорту.

"На этот вопрос можно смотреть не только с точки зрения расходов, но и доходов. Как я уже упомянул, в настоящее время виден рост числа пассажиров и в марте наши доходы будут более чем на 50% выше, чем за тот же период прошлого года", - сказал Григулис, отметив, что, возможно, эти доходы смогут компенсировать рост расходов.