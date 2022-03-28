Пн, 28.03.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Выявлено 930 новых случаев Covid-19. Скончались 2 человека

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 930 новых случаев Covid-19, получены данные о 2 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Это самый низкий показатель за период с 10 января, когда было зарегистрировано 864 случая.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 79 лет:​

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Оба умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 234 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 696 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 2488,7 случая.

Всего вчера был сделан 3202 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 29,0%

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 791 550 жителей Латвии.

В Латвии от Covid-19 вакцинировано 71,41% населения

В Латвии от Covid-19 по крайней мере одной дозой вакцины вакцинированы 71,41% населения, 69,18% процесс вакцинации завершили, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Ревакцинированы 27,34% населения, или 39,53% тех жителей, кто завершил процесс вакцинации.

На прошлой неделе от Covid-19 прививались в среднем 713 человек в день, что на 26% меньше предыдущей недели. В целом за рабочие дни на прошлой неделе привились 3563 человека, из них 2748 ревакцинировались.

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