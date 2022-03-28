Видео ⟩ "Давай разобьемся насмерть вместе!" Жительница Тарту, работающая в Bolt, пережила жуткую поездку

"Я работаю в Bolt чуть больше недели, и какие только истории я не слышала!" - призналась Кати из Тарту. "Начну с самого ужасного. Я везла мужчину моего возраста из села недалеко от города. Как всегда: приезжаешь, сообщаешь об этом клиенту, клиент садится в такси", - вспоминает Кати.

Мужчина сел на пассажирское сиденье рядом с водительским. "Не на заднее сиденье, а сбоку! Я поздоровалась с ним", - говорит она. Однако ответ мужчины был: "Давай разобьемся насмерть вместе! Влетим в какую-нибудь бетонную стену насмерть!".

"Я с юмором ответила, что тогда ему придется поехать с другим водителем - мне очень нравится жить! Молодой человек был очень разочарован. История начала развиваться".

В течение следующих двадцати минут Кати слышала от пассажира самые разные истории. "Несколько лет он находился в психиатрической больнице, много раз пытался убить свою мать. Он неоднократно пытался покончить с собой... А затем снова предложил вместе разбиться", - рассказывает женщина о своем жутком опыте.

Кати объяснила, что обычно она держит руль одной рукой. "На этот раз я держала руль обеими руками, чтобы он не схватился за него и не потянул", - сказала водитель Bolt.

Однако позже причина странного поведения молодого человека стала ясна. "Он так себя вел, потому что его бросила женщина. Такому человеку никто не сможет помочь", - говорит жительница Тарту.