Мэр Адажи: в Рижском регионе возможностей принять беженцев почти не осталось

Он отметил, что в самоуправлениях вокруг Риги инфраструктура относительно новая и очень густо заселена, поэтому возможностей принять военных беженцев почти не осталось. Можно найти еще частные помещения, но предпринимателям не ясны условия со стороны государства.

"Эти правила еще только разрабатываются. Они должны быть едиными по всей стране", - сказал Спринджукс, отметив, что в Адажи есть несколько объектов, которые можно приспособить к размещению беженцев, но для этого нужны средства, а для того, чтобы кто-то за это взялся, необходимо знать, чем может помочь государство.

По мнению мэра Адажи, в каждом самоуправлении должен быть свой координационный центр для украинских беженцев, но в то же время все они должны работать на основе единых принципов. Также Спринджукс считает, что беженцев лучше направлять в конкретные самоуправления уже на границе, как это происходит в Эстонии.