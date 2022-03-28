Зайга Пуце: Кто кого будет принуждать?

О том, насколько примитивным было это представление, я думаю сейчас, будучи взрослой, когда на моих глазах так явно раскололась русскоговорящая часть латвийского общества. До войны было легко поддаваться стереотипу, что все говорящие в семье по-русски в своем роде одинаково мыслят. Хотя я не пользовалась категориями латыш/русский, существовали определенные ситуации, в которых ярко проявлялись различия именно в этнической принадлежности - так мне тогда казалось. Особенно наглядно это проявлялось в конфликтных ситуациях - когда происходила война в Грузии, референдум о языке, вторжение в Украину в 2014 году - мне было понятно, что если я не готова дискутировать или даже спорить, то с людьми, говорящими по-русски, этот вопрос лучше не поднимать. Имелись в виду так называемые русскоязычные как единая, большая масса с одинаковыми взглядами. Безусловно, всегда были исключения - думаю, у каждого из нас есть знакомые латыши, живущие в созданной Россией социально-политической реальности, и русские, которые с ней не согласны и лояльны латвийскому государству. Но в целом отделить было легко. Ориентироваться в повседневной жизни было очень просто - на соответствующие темы я могла говорить только с теми русскоговорящими, о которых определенно знала, что их мнение совпадает с моим, поскольку предполагала, что мнение всех остальных, скорее всего, не совпадает.

Недавно проведенный опрос показал, что 21% жителей Латвии, которые общаются внутри семьи на русском языке, утверждают, что в войне поддерживают Россию, 46% говорят, что не поддерживают ни ту, ни другую сторону, в свою очередь, 22% заявляют, что поддерживают Украину. (Опрос SKDS, который проводился с 03.03.2022 по 08.03.2022.) Эти цифры очень наглядно демонстрируют, какими разными бывают мнения среди людей, общающихся на русском языке. Поэтому наряду с беспокойством за украинский народ и независимость я поймала себя на беспокойстве и за тех русских, которые живут в Латвии и не одобряют российскую агрессию. Когда во время концерта, посвященного поддержке Украины, на сцену поднялся комик Александр Гузенко и сказал, что он русский, у меня промелькнула мысль: очень смело перед такой большой толпой и в такой ситуации говорить, что ты русский. Почему я беспокоюсь? Безусловно, из-за возможной агрессии, которая может быть направлена против таких людей. Но также и потому, что я не хотела бы, чтобы из-за начатой Путиным войны пострадало еще больше людей, в особенности тех, кто ее не одобряет.