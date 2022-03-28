Пн, 28.03.2022
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Зайга Пуце: Кто кого будет принуждать?

Зайга Пуце, директор секретариата Фонда общественной интеграции ФОТО: Пресс-фото

Мне было 7 лет, когда жители Латвии участвовали в баррикадах, защищая свою страну. Часто приходится слышать о тогдашней сплоченности общества - об отсутствии деления по этнической принадлежности, потому что русские, украинцы, белорусы и люди других национальностей тоже были на баррикадах и боролись за независимость Латвии.

Также я слышала, что часть жителей Латвии, говорящих в семье на русском языке, обижена на латвийское государство, и эта обида появилась именно со времен баррикад, потому что потом гражданство предоставляли не за заслуги по защите независимости Латвии, а по этнической принадлежности или кровному родству.

Люди, боровшиеся за независимость нашей страны, были отвержены и попали в список "враждебных".

Слушая эти рассказы, я понимаю, что мы как общество однажды уже столкнулись с проблемой, когда наше видение определенной этнической группы и ее представлений не совпадает с реальностью. Тогда мы очевидно не справились с этой трудностью и не воспользовались возможностью сплотить общество вокруг независимой, демократической Латвии как нашего общего государства.

Может быть, это связано с тем, что я была ребенком и воспоминания того времени крайне выборочны, но тогда мне казалось, что очень легко отделить тех, кто выступал за и против восстановления независимости Латвии. Трудно описать, как именно я это себе представляла, но мне казалось, что все сторонники независимости непременно говорили по-латышски или хотя бы понимали латышский язык, носили в руках "Атмоду" и прикрепляли к одежде флажок Латвии.

О том, насколько примитивным было это представление, я думаю сейчас, будучи взрослой, когда на моих глазах так явно раскололась русскоговорящая часть латвийского общества. До войны было легко поддаваться стереотипу, что все говорящие в семье по-русски в своем роде одинаково мыслят. Хотя я не пользовалась категориями латыш/русский, существовали определенные ситуации, в которых ярко проявлялись различия именно в этнической принадлежности - так мне тогда казалось. Особенно наглядно это проявлялось в конфликтных ситуациях - когда происходила война в Грузии, референдум о языке, вторжение в Украину в 2014 году - мне было понятно, что если я не готова дискутировать или даже спорить, то с людьми, говорящими по-русски, этот вопрос лучше не поднимать. Имелись в виду так называемые русскоязычные как единая, большая масса с одинаковыми взглядами. Безусловно, всегда были исключения - думаю, у каждого из нас есть знакомые латыши, живущие в созданной Россией социально-политической реальности, и русские, которые с ней не согласны и лояльны латвийскому государству. Но в целом отделить было легко. Ориентироваться в повседневной жизни было очень просто - на соответствующие темы я могла говорить только с теми русскоговорящими, о которых определенно знала, что их мнение совпадает с моим, поскольку предполагала, что мнение всех остальных, скорее всего, не совпадает.

Недавно проведенный опрос показал, что 21% жителей Латвии, которые общаются внутри семьи на русском языке, утверждают, что в войне поддерживают Россию, 46% говорят, что не поддерживают ни ту, ни другую сторону, в свою очередь, 22% заявляют, что поддерживают Украину. (Опрос SKDS, который проводился с 03.03.2022 по 08.03.2022.) Эти цифры очень наглядно демонстрируют, какими разными бывают мнения среди людей, общающихся на русском языке. Поэтому наряду с беспокойством за украинский народ и независимость я поймала себя на беспокойстве и за тех русских, которые живут в Латвии и не одобряют российскую агрессию. Когда во время концерта, посвященного поддержке Украины, на сцену поднялся комик Александр Гузенко и сказал, что он русский, у меня промелькнула мысль: очень смело перед такой большой толпой и в такой ситуации говорить, что ты русский. Почему я беспокоюсь? Безусловно, из-за возможной агрессии, которая может быть направлена против таких людей. Но также и потому, что я не хотела бы, чтобы из-за начатой Путиным войны пострадало еще больше людей, в особенности тех, кто ее не одобряет.

Сейчас больше нет "нескольких правильных мнений", нет "у каждого своей правды". Как во время баррикад и Атмоды, сейчас все только черное или белое, верное или неверное. В такой эмоционально заряженной атмосфере и столь нехарактерной для жизни двоякой ситуации возникает желание оттолкнуть и даже ликвидировать неверное. Нет совершенно никакого желания дискутировать или беседовать. Ни я, ни, предполагаю, другие сторонники Украины не хотим слышать аргументы, которые хоть в какой-то мере оправдывают то, что сейчас в собственном доме, в своем независимом государстве умирают украинцы. Но однозначно нам в Латвии дается еще одна возможность, что в жизни бывает редко.

У нас есть возможность исправить ошибку, допущенную в девяностых годах, и на этот раз не раскалывать общество еще больше.

В этой ситуации имеет значение не национальность, а отношение и ценности, за которые мы выступаем. Именно демократия - это та ценность, которую мы должны защищать все вместе, потому что лишь демократия обеспечивает права человека, плюрализм мнений, свободу слова и самовыражения, наконец, самоуважение и общую свободу человека. Мы только что пережили агрессию белорусского диктатора, направленную против своих соотечественников.

В таких актах агрессии этническая принадлежность не имеет значения, а также не может служить оправданием агрессии.

За право свободного народа на самоопределение, против кровопролития могут выступать украинцы, русские, белорусы, латыши.

А те, кто этого не делает, это люди, у которых сбился компас ценностей, и наша задача - помочь им вернуть его в правильное направление. Как? Готового ответа у меня нет. Возможно, общественными СМИ на русском языке, возможно, закрытием пропагандистских каналов, возможно, преподаванием обороны в школах, возможно, единым основным языком образования или совместными манифестациями, возможно, финансовой поддержкой СМИ на русском языке, чтобы они могли распространять достоверную информацию о большой и подавляющей теневой стороне авторитарного режима в соседнем государстве. Возможностей много, нужно лишь желание их найти.

Но ясно одно: это будет происходить через грубость, ругательства и проявление агрессии к этим людям. Даже в условиях активных военных действий страны ищут возможности сесть за стол переговоров и прийти к общему знаменателю. Скорее всего, мы как общество тоже никуда от этого не денемся. Мы не хотим постоянно жить в агрессивной, расколотой, эмоционально заряженной атмосфере. Как бы нам ни хотелось "силой принудить их понять" в данном вопросе, нам потребуется найти способ разговаривать, убеждать и уживаться, потому что от этого зависит наша безопасность и независимость нашей страны.

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