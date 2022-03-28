Суд над Софьей Сапегой в Беларуси. Что ей грозит?

Как три уголовных дела превратились в семь?

Во время расследования уголовного дела Софья Сапега заключила досудебное соглашение. По его условиям, она обязуется давать признательные показания, изобличать других участников преступной деятельности и возместить сумму необоснованного обогащения, которое она якобы получила за администрирование Telegram-канала.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, Софью Сапегу обвиняют по семи статьям УК: за разжигание социальной вражды, а также за те последствия, которые оно якобы вызвало: насилие или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел, угрозу убийства или насилия в отношении судьи, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, незаконный сбор информации о частной жизни и персональных данных, воздействие на сотрудников внутренних дел или распространение клеветы, насилие или угроза насилия в отношении должностного лица.

"По этому делу, кроме Софьи, проходит ряд других лиц - те, кто, к примеру, оскорблял сотрудников милиции или угрожал им. Софью признали организатором этих действий, потому что она якобы сливала данные через свой Telegram-канал, которым воспользовался кто-то, впоследствии совершивший преступление", - объясняет логику дела юрист, исходя из опыта и правоприменительной практики.

Какое наказание может грозить Сапеге?

Самое тяжкое преступление, в котором обвиняют Софью Сапегу, - разжигание социальной вражды. Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы. Если суд придет к выводу, что Сапега выполнила все условия досудебного соглашения, наказание уменьшится вдвое. "В результате ей грозит 6 лет лишения свободы, - объясняет юрист. - Сам процесс, скорее всего, будет носить формальный характер, поскольку Сапега во всем призналась, раскаялась, изобличила других, погасила ущерб".

Он вспоминает пример Егора Дудникова - тоже гражданина России, которого обвиняли в разжигании вражды и розни. Своей вины он не признал и не раскаялся, в результате его осудили на 11 лет лишения свободы из 12 возможных.

"6 лет колонии - это реальная перспектива. Но если суд признает, что Сапега не выполнила условия досудебного соглашения, то может назначить ей до 12 лет лишения свободы. Наказание по остальным, менее тяжким, статьям обычно поглощается более тяжкой".

Что о возможном приговоре думает сама Софья Сапега?

По словам Анны Дедковой, матери Софьи Сапеги, последний раз она виделась и разговаривала с дочерью в октябре 2021 года. После этого связь "была потеряна", они не общались почти пять месяцев. "Где Софья, мы точно не знаем. Насколько нам известно, в Лиде ее нет. Надеюсь, что 28 марта ее увижу, очень жду этого момента. Хотя никогда не могла предположить, что увижу свою дочь в таком ужасном качестве - подсудимой".

Анна говорит, что связь с дочерью она поддерживает через адвоката, который виделся с ней "буквально неделю назад". Со слов защитника, Софья готова к суду. "Она, видимо, тоже устала от неизвестности", - предполагает Анна.

Ранее Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, но ей было отказано. По словам источника DW, это обстоятельство давит на нее. "Она переживает из-за того, что нет уверенности, чем это закончится. Софья не готова к отбытию такого большого наказания", - говорит источник.

В случае, если Софье Сапеге вынесут обвинительный приговор и он вступит в законную силу, ее как гражданку РФ могут отправить отбывать наказание в Россию. Для этого нужно два условия: ходатайство самой Софьи или ее близких родственников, а также решение российского суда, что ее действия наказуемы в РФ. "Дело Сапеги - уникальный и абсолютно индивидуальный кейс, его нельзя считать рядовым", - резюмирует источник DW.