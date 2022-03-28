8165 жителей Украины получили в Латвии вид на жительство и могут устроиться на работу

Размещение в Риге потребовалось 1230 лицам. В настоящее время муниципалитеты могут разместить и накормить в общей сложности 6238 человек.

Большинство украинских беженцев - женщины и дети. Часть из них останавливается у знакомых, друзей и родственников.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Министр внутренних дел Мария Голубева признала, что точное количество прибывших беженцев неизвестно и министерство все еще работает над созданием единой базы данных украинских беженцев. Уточненная картина о числе ищущих в Латвии убежища людей станет известна в начале апреля.

Министерство внутренних дел (МВД) ранее прогнозировало, что в Латвию прибудут 10 000 беженцев. Министр отметила, что число тех, кто нуждается в размещении, этот порог скоро превысит. Тенденции в других европейских странах также свидетельствуют о том, что еще какое-то время количество украинских беженцев будет продолжать увеличиваться.

В первые три месяца с начала войны МВД не предвидит серьезного кризиса с размещением беженцев, поскольку в дополнение к примерно 6000 мест, имеющихся в распоряжении самоуправлений, в случае необходимости размещение возможно также в гостиницах и гостевых домах.

Готовясь к еще большему наплыву украинских беженцев, ответственные органы в сотрудничестве с самоуправлениями рассматривают возможности приспособить для их размещения бывшие школы, общежития и другие помещения.

МВД также работает над предложением, которое предусматривает, что местные органы власти будут принимать беженцев пропорционально численности населения в самоуправлении.

Министр сообщила, что Министерству экономики поручено разъяснить, каким образом самоуправления могут использовать доступное финансирование на оплату аренды частных квартир для нужд беженцев.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в Украине с тех пор, как 24 февраля в страну началось вторжение российских войск.