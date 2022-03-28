Пн, 28.03.2022
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

ВИДЕО ⟩ Prāta Vētra спела на украинском языке

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Группа Prāta Vētra совместно с рижским госпел-хором и квартетом Juno выпустила клип на свой хит Mana dziesma на украинском языке - "Моя пісня".

Впервые песня на украинском прозвучала 27 марта во время концерта Save Ukraine - #StopWar. Затем видеоклип на композицию появился на YouTube-канале и в соцсетях группы.

"Группа Prāta Vētra выражает огромную благодарность украинскому поэту Сергею Седрику Локшину за слова "Моя пісня" на украинском языке. Благодаря рижскому госпел-хору и поддержке Лолиты Крумини слова и ноты сейчас доступны для каждого", - говорится в сообщении на Facebook.

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