ВИДЕО ⟩ Prāta Vētra спела на украинском языке

Впервые песня на украинском прозвучала 27 марта во время концерта Save Ukraine - #StopWar. Затем видеоклип на композицию появился на YouTube-канале и в соцсетях группы.

"Группа Prāta Vētra выражает огромную благодарность украинскому поэту Сергею Седрику Локшину за слова "Моя пісня" на украинском языке. Благодаря рижскому госпел-хору и поддержке Лолиты Крумини слова и ноты сейчас доступны для каждого", - говорится в сообщении на Facebook.