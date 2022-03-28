В результате пожара в Агенскалнсе погиб один человек
В Риге, в Агенскалнсе, в результате пожара в воскресенье днем, 27 марта, погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Риге, в Агенскалнсе, в результате пожара в воскресенье днем, 27 марта, погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов спасатели получили на улицу Маза Нометню, где в квартире пятиэтажного дома горели кровать и предметы домашнего обихода площадью десять квадратных метров.
Возможная причина возгорания связана с неосторожным курением. В доме, где возник пожар, не было детектора дыма.
В понедельник утром, 28 марта, в VUGD поступил вызов из Каугурской волости Валмиерского края, где горела конструкция крыши одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров. Четыре человека эвакуировались из здания до прибытия VUGD.
Прошлой ночью VUGD получила вызов в Аудринскую волость Резекненского края, где горели потолок и утепление жилого дома площадью 20 квадратных метров.
На месте происшествия пострадал человек, его передали медикам.
В доме не было детектора дыма и огнетушителя.
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