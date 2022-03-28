Пн, 28.03.2022
Президент Байден гордится, что ему удалось отобрать все у так называемых российских олигархов, которые якобы являются архитекторами того, что происходит. Очевидно, президент США не понимает, что это не олигархи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

В России Deutsche Wellе объявили "иностранным агентом"

ФОТО: Pixabay

Минюст России внес немецкую телерадиокомпанию Deutsche Wellе в реестр СМИ - "иностранных агентов", пишет "Медуза".

Соответствующая запись появилась в реестре Минюста днем 28 марта.

4 марта сайт Deutsche Welle был заблокирован в России за распространение "лживой" информации о военных действиях в Украине. 

В начале февраля МИД РФ объявил об отзыве аккредитации сотрудников российского бюро DW и закрытии корреспондентского пункта компании в России, а также о прекращении ее спутникового вещания. Это позиционировалось как ответ на ограничительные меры Германии в отношении RT.

После закрытия корпункта в Москве и отзыва российским правительством аккредитации у ее сотрудников, Deutsche Welle (DW) перенес свой московский офис в Латвию.

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