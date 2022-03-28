Фото, видео ⟩ В Риге напротив посольства РФ появилось пианино "Україна"

В сотрудничестве с Латвийской академией художеств художники Мартиньш Айзпурвс и Мартиньш Дзилюмс раскрасили пианино цветами украинского флага, чтобы инструмент стал и визуальным подтверждением поддержки Украины во время российской агрессии. Пианино будет стоять напротив посольства в течение двух месяцев до 27 мая, и творческая группа кампании приглашает всех рижан, гостей, музыкантов или прохожих сыграть на нем.

Видео: Пианино "Україна" напротив посольства РФ в Риге

Автор идеи Катрина Гупало говорит об идее: "Видя самоотверженную и интенсивную помощь латвийского общества народу Украины, мы хотим придать дополнительную энергию людям, которые поддерживали Украину в протестах (...), ведь культура и интеллект - это ценности, которые могут помочь преодолеть тьму, агрессию и тоталитаризм".

Галерея: Пианино "Україна" напротив посольства РФ в Риге

В завершение акции с концертом выступили артисты, в том числе пианист Андрей Осокиньш, музыканты проекта Latvia for Ukraine: Resistance, группа Audiokvartāls и другие.

Андрей Осокин об участии в кампании: "Мы не должны расслабляться! Мы должны продолжать поддерживать Украину с еще большей энергией и силой, потому что с каждым новым днем ​​война становится все более кровавой. (...) Как художники мы можем поддержать при помощи своего искусства. Мы должны сделать все в Латвии, Евросоюзе и НАТО, чтобы каждый в Украине услышал, что нам не все равно и что мы каждый день рядом с ними".

Latvia for Ukraine

Latvia for Ukraine - проект Катрины Гупало, в рамках которого более сорока латвийских, литовских, русских и украинских музыкантов, выражая свою поддержку Украине, объединились в совместной песне Resistance и в видеоклипе клипе на нее. На YouTube его уже посмотрели уже почти 100 000 раз.