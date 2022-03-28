В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу

30-летний спортсмен погиб, защищая Украину в составе отряда специального назначения "Азов". Об этом на своей странице в Facebook сообщил его тренер Олег Скирта.

"Спи спокойно, братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим", - написал тренер кикбоксёра Олег Скирта.

Кагал стал первым чемпионом мира по кикбоксингу в клубе "Гермес", первым чемпионом мира по кикбоксингу в Кременчуге и первым чемпионом мира по кикбоксингу по версии ISKA 2014 среди взрослых в составе сборной команды Украины.

Известно, что спортсмен занимался кикбоксингом, тайским боксом муай-тай. В 2014 году он выиграл серебро открытого чемпионата Кременчуга по регби-7. Любил футбол и активно болел за местную команду.