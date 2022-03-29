Дом Усика под Киевом захватили российские оккупанты

Жена чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе опубликовала в сториз скриншот переписки с кем-то из знакомых либо соседей, у которых она поинтересовалась судьбой своего дома в Ворзеле.

"Ваш дом оккупирован орками. На территории танки и БТРы", - говорится в сообщении.

Екатерина Усик эмоционально отреагировала на полученную информацию, ответив следующим текстом: "Суки. Пусть поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моём доме! Недолго вам осталось! Дон-Дон-Дон!".

ФОТО: instagram.com/usykkate1

Ранее жена боксёра сообщала в соцсетях, что их дом обстреляли российские войска.

Напомним, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик вернулся на родину и вступил в территориальную оборону Киева.

На прошлой неделе стало известно, что Усик получил разрешение покинуть Украину, чтобы начать подготовку к бою против британца Энтони Джошуа. Усик объяснил своё решение покинуть Украину тем, что таким образом он сможет принести своей стране больше пользы.

Между тем Екатерина Усик активно борется на информационном фронте. В своём Instagram она освещает зверства российских захватчиков на территории Украины.