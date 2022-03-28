Видео ⟩ Авария с автобусом и двумя автомобилями у въезда на мост в Даугавгриву

Как RUS TVNET сообщили в полиции, авария произошла примерно в 17:12, в ней участвовали автобус Rīgas satīksme, автомобиль Audi и еще одна легковая машина пока неопределенной марки.

По предварительной информации, пострадала женщина из второго легкового автомобиля, она передана медикам.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовалась серьезная пробка, движение сильно затруднено. В Госполиции сообщили, что движение на месте регулируют сотрудники.

Назначена проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.