"Все не так однозначно" - что на самом деле значит нейтральная позиция

На втором полюсе те, кто считает Россию агрессором и сочувствует украинцам. По их мнению, Путин либо из-за своих имперских амбиций, либо пытаясь удержаться у власти, либо просто обидевшись на Запад, ввел войска в Украину. Кто виноват в войне? Россия. Роль Путина? Агрессор. Идеальный финал - победа украинских войск и свержение режима Путина в России.

Понятно, что в таком сложном вопросе нейтральные позиции могут принимать очень разные формы. "В наше время ни одному СМИ нельзя верить"; "то, что сейчас делает Россия, плохо, но где вы были 8 лет"; "Запад ничуть не лучше, их санкции направлены на обычных россиян" и так далее...

Но по большому счету у всех этих нейтральных позиций есть общее место. Они так или иначе находят оправдание России и происходящей войне.

И тут как с вакциной. Как бы разумно ни звучали аргументы - ты либо укололся, либо нет. Сейчас - если ты не называешь Путина агрессором и не хочешь, чтобы российские войска немедленно ушли с территории Украины, оставив другую страну решать свои проблемы самостоятельно, то объяснение твоих причин уже отходит на второй план.

Я сейчас прошу понять очень важный момент. Я не ухожу в разрез "Если ты не с нами, значит ты против нас". Оставим это создателям "Миротворца" и другим боевым ребятам.

Но всем людям с так называемой "нейтральной" позицией нужно понимать, что фактически "нейтральная" позиция находится не посередине между "пропутинской" и "проукраинской".

Она куда ближе к стороне агрессора и к поддержке войны, чем кажется на первый взгляд.

И это нужно очень четко понимать. Когда вы пишете тексты про то, что "война - это плохо", но не упоминаете, кто именно ее начал. Или когда вы справедливо говорите, что в условиях войны сложно проверить отдельные видео или фото, но почему-то не отмечаете множество проверенных источников, которые говорят о бомбежках мирных городов. Или когда вы возмущаетесь тому, что мир никак не реагировал на происходящее 8 лет в ДНР и ЛНР, но забываете про то, что и Россия не поднимала этот вопрос ни в ООН, ни в ПАСЕ, ни где-либо еще на международном уровне.

Каждое такое действие так или иначе становится не показателем вашей рациональной нейтральной позиции, а очередным голосом в поддержку агрессии России и смертей мирных жителей Украины.

Еще один пример. Когда в США начались протесты Black Lives Matter (Жизни чернокожих важны), то другой стороной стал продвигаться девиз All Lives Matter (Все жизни важны). И на бумаге это выглядит как рассудительная нейтральная позиция - вряд ли кто-то будет спорить, что все жизни действительно важны.

Вот только посыл Black Lives Matter не был в том, чьи жизни важнее, а в обращении внимания на проблемы именно чернокожего населения и то, что полиция превышает свои полномочия при взаимодействии с людьми другого цвета кожи.

И в таком контексте фраза All Lives Matter звучит не как примирительный призыв, а как обесценивание крайне важной и непростой социальной проблемы.

Так и сейчас. Пока российские военные бомбят мирные города, а беженцы миллионами покидают свои дома, призыв к "мирному" диалогу - это просто-напросто обесценивание ранений и смертей. Что куда ближе к поддержке агрессии, чем к "истине посередине".

Этим текстом я не пытаюсь разделить людей на стороны. Но если вы придерживаетесь нейтральной позиции, задумайтесь, что именно это значит в контексте войны.