В Латвии коронавирусом заболевает все меньше людей. А вот в больницах все не так хорошо

В то же время произошло минимальное снижение числа госпитализаций: в среднем в день в больницы поступало 118 зараженных коронавирусом, а количество пациентов с тяжелой формой Covid-19 осталось на уровне 3,5% от общего числа.

На прошлой неделе в среднем проводилось 7629 тестов в день и выявлялось в среднем 2805 новых случаев Covid-19.

Коэффициент репродукции (R) инфекции Covid-19 снизился с 0,77 до 0,75. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а также почти во всех регионах Латвии, за исключением Латгале, где наблюдается рост заболеваемости.

На прошлой неделе люди, получившие бустерную дозу Covid-19, заболевали в 1,1 раза реже, чем те, кто не был вакцинирован.

SPKC отмечает, что риск заболевания у непривитых людей значительно выше по сравнению с привитыми и непривитыми группами. Среди привитых заболевание чаще протекает в легкой форме и менее часто заканчивается госпитализаций, поэтому пропорцию привитых и инфицированных всегда следует рассматривать в контексте числа случаев Covid-19, предотвращенных вакцинацией в общей популяции.

Латвия передала в механизм распределения вакцин ООН более миллиона доз вакцин от Covid-19

Латвия передала в механизм распределения вакцин ООН Covax более миллиона доз вакцин от Covid-19.

Как LЕТА сообщили в пресс-службе Сейма, представители Министерства здравоохранения сегодня на заседании комиссии по европейским делам сообщили, что Латвия через механизм Covax передала 494 321 дозу вакцины Janssen, 235 800 доз Astra Zeneca и 273 120 доз вакцины Pfizer.

Как заявила председатель комиссии Вита Анда Терауда, важно обеспечить, чтобы не использованные в Европейском союзе вакцины от Covid-19 своевременно были переданы странам, где они очень нужны.

"Учитывая большие запасы вакцин в государствах ЕС, в том числе в Латвии, необходимо пересмотреть действующие договоры и механизмы поставки вакцин", - сказала председатель комиссии. На европейском уровне планируются дискуссии о компенсациях за пожертвованные вакцины и переговоры с производителями вакцин о координации поставок с эпидемиологической ситуацией, указали в Сейме.