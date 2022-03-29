Латвийцы создали новую европейскую лигу по футболу 3х3

Это 11 европейских стран с лучшими уличными футболистами, которые уже подтвердили своё участие.

Проект полностью создан рижским молодёжным уличным спортивным и культурным движением Ghetto Games под патронажем лидера Ghetto Football Антона Семеняка. Он вместе с 10 другими европейскими единомышленниками планируют установить лучшие отношения между различными движениями уличного футбола, командами, игроками и создать международную лигу.

Этой весной турниры пройдут в Риме, Джяково, Будапеште, Праге, Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене, Берлине, Варшаве и Вильнюсе. Финал Евролиги пройдёт 8 июня в Риге, где встретятся победители турниров, самые сильные уличные футболисты Европы как в женском, так и в мужском зачётах.

Общий призовой фонд в Суперфинале турнира составит 10 000 евро.

К турнирам также подключились ведущие футбольные инфлуенсеры Европы с общей аудиторией более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях. Лига стартует 16 апреля в Риме и участвовать в турнирах сможет любой желающий.

"Для нас это новое начало, новый вызов и своего рода эксперимент. То, чем мы занимаемся в Латвии уже 11 лет в рамках ‎Ghetto Football, теперь увидит вся Европа. А у молодёжи будет возможность в этом поучаствовать. Мы готовы делиться своей идеей и навыками с нашими партнёрами, чтобы в будущем создать подобные Ghetto Games молодёжные платформы во всём мире", - рассказал Антон Семеняк.

Каждый желающий сможет следить за туром Евролиги в режиме реального времени. Подробная информация о проекте доступна на сайте www.ghettofootball.net.