СМИ: Россия смягчит свои требования на переговорах с Украиной

При этом Россия продолжает настаивать на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, на ее территории не размещались военные базы третьих стран и чтобы она не пыталась создать ядерное оружие.

В обмен Украина получит то, что член украинской делегации Давид Арахамия назвал "формулированием, приближенным к статье 5 НАТО" - Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль обязуются защищать любую из стран соглашения, ставшую жертвой агрессии третьей страны.

При этом, по мнению Арахамии, к перспективе прорыва надо относиться осторожно. В украинской делегации опасаются, что переговоры могут использоваться в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.

Самый сложный вопрос переговоров - территории, которых Украина лишилась с 2014 года. Как сообщают источники, этот вопрос может быть отложен до личной встречи Путина и Зеленского. При этом Украина не готова признавать изменение своих границ, но может дать обещание не пытаться вернуть полуостров и восточные регионы силой.

Новый раунд переговоров состоится сегодня, 29 марта, в Стамбуле.