Видео ⟩ ReTV: В береговые укрепления Вентспилсского порта врезался паром

Пострадавших в аварии нет. Страховая компания осмотрела место происшествия, чтобы рассчитать причиненные убытки.

Вентспилсчанин Юрис Свикис, которому удалось снять несчастный случай, рассказывает, что, по его мнению, самой большой ошибкой было не использовать услуги буксиров. Капитан Вентспилсского порта Гунарс Трукшанс поясняет, что в Вентспилсе в дни бури сила ветра достигала примерно 27 метров в секунду, а в момент происшествия, как показывает анализ данных, сила ветра была от 15 до 18 метров в секунду.

В таких погодных условиях суда не выходят и не входят в порты, однако правила Вентспилсского порта предусматривают исключения в случае паромов. Решение, продолжать или не продолжать маршрут в условиях шторма, принимает капитан парома.

“Ответственность остается в ведении капитана, поэтому капитан в этом случае определяет свои действия. И он может, учитывая конкретные погодные условия, сказать "Нет, я не выйду из порта!" - говорит Трукшанс.

Собственник судна, пострадавшего в результате несчастного случая, зарегистрирован в Италии. Паромы, курсирующие между Латвией и Швецией, являются одними из крупнейших в регионе Северных стран - 222 метра. В условиях бури затянулся прием транспорта, поэтому паром вышел спустя неполный час. Потом буря усилилась. Капитан попросил о буксирах. Перед выходом через портовые ворота при принятии решения об освобождении от переднего буксира судно потеряло управление, в результате чего другой буксир не удержал паром. Судно с грузом и пассажирами врезалось в пристань порта, повредив ее. Пострадавших не было, капитан принял решение продолжать рейс в направлении Швеции.

В Швеции судно пробыло недолго. Уже в воскресенье паром Stena Baltica вернулся в Вентспилсский порт, где инспекторы Латвийской морской администрации оценили ситуацию и признали судно безопасным в эксплуатации.

"Повреждения действительно очень незначительные. Не было необходимости, чтобы корабль задерживался. Там была маленькая дыра в корпусе, в сухом отсеке, который находится на корме", - заявил руководитель инспекции безопасности кораблей Латвийской морской администрации Артур Ошс.