Вт, 29.03.2022
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бывший "свидетель Иеговы"

Зеленский обратился к странам, которые боятся передать Украине оружие

Президент Украины Владимир Зеленский ФОТО: AP/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился к странам, которые боятся передать Украине оружие, и сказал, что такие страхи делают эти страны ответственными за катастрофу в Украине из-за агрессии России.

Зеленский сказал это в видеообращении к украинцам, которое было опубликовано в Facebook.

Президент сказал, что на этой неделе он будет говорить в парламентах Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.

"Важно, что я буду говорить не только с политиками, но и с обществом. Миллионы людей, которые хотят услышать Украину и готовы ее выслушать, чтобы помочь, поддержать. Которые чувствуют, что мы сражаемся за нашу общую свободу. Одну для всех людей на нашей земле", - сказал Зеленский.

"Я всюду подчеркну, что никто не имеет права использовать жизнь украинцев, чтобы спасти какую-то прибыль в России или общую прибыль с Россией. И украинцам не нужно погибать только потому, что некоторые не могут найти в себе мужество, чтобы передать Украине необходимое оружие", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что "страх всегда делает тебя ответственным".

"Если кто-то боится Россию, если боится принять необходимые, важные для нас решения, а именно чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию, снаряды, то это делает этих людей ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в наших городах. Потому что, если можно было спасти, надо было спасти", - сказал Зеленский.

"Народы Европы, народы мира, конечно, услышат меня и обязательно поддержат. Но всем политикам уже следовало бы подумать, что им останется, если они не будут соответствовать позиции своего народа", - отметил Зеленский.

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