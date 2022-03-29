Советник премьера: нападение России на Латвию крайне маловероятно

В то же время он признал, что в долгосрочной перспективе нужно продолжать делать все возможное для укрепления общей обороноспособности как стран Балтии, так и НАТО, потому что Россия "вошла в статус агрессивной сверхдержавы" и будет готова вторгнуться в Латвию в будущем, если мы дадим ей такой шанс.

"Поэтому наша задача - укреплять оборону Латвии вместе с нашими партнерами, как в странах Балтии, так и в рамках НАТО. Нынешнее обязательство - оборонный бюджет не менее 2,5% от ВВП, укрепление восточного фланга с целью удержать Россию от каких-либо действий", - сказал эксперт.

На просьбу прокомментировать вероятность того, что президент России Владимир Путин примет иррациональное решение о применении ядерного оружия в войне против Украины, советник ответил, что эскалация ситуации до конфликта с НАТО стала бы "новым уровнем, к которому Россия не готова и, скорее всего, прямо на это не пойдет".

Цепуритис добавил, что, пытаясь взглянуть на решения Путина с рациональной точки зрения, можно предположить, что президенту России перед вторжением на Украину, возможно, не была предоставлена точная информация об ожидаемом отношении населения Украины к "освободителям", поэтому сейчас идут масштабные "чистки" в структурах госбезопасности России.

Как сообщалось, российская армия вторглась на территорию Украины 24 февраля.